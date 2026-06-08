Adjudicado el concurso de transición justa en Cerceda (A Coruña): "Meirama abre la puerta al futuro"

El proceso de transformación de los terrenos vinculados a la antigua central térmica de Meirama continúa avanzando. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras, anunciaron este lunes la resolución definitiva del concurso del nudo de Transición Justa de Meirama, un procedimiento destinado a facilitar la implantación de nuevos proyectos industriales y energéticos en las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas.

"Lo que hacemos es atraer nuevos proyectos, nuevas oportunidades y proteger a los 19 ayuntamientos que forman parte de las zonas de Transición Justa de Meirama y As Pontes", destacó Pedro Blanco durante el acto, en el que también participaron el alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

El delegado del Gobierno recordó que el Ejecutivo ha destinado más de 183 millones de euros a 59 proyectos empresariales en las zonas de Transición Justa de Meirama y As Pontes, actuaciones que han permitido la creación de más de 400 empleos. Además, defendió que la descarbonización debe ir acompañada de inversiones que garanticen nuevas oportunidades económicas para los territorios afectados.

Por su parte, Judit Carreras explicó que el concurso recibió siete propuestas y que la adjudicación se resolvió teniendo en cuenta criterios como la creación de empleo, los planes de formación, las medidas de acompañamiento socioeconómico y las iniciativas vinculadas al autoconsumo energético.

"Queríamos un instrumento que, más allá de asegurar generación renovable, garantizase también la creación de empleo y proyectos complementarios para el territorio", señaló la directora del Instituto para la Transición Justa. Carreras destacó además la relevancia del proyecto de bombeo reversible seleccionado, que considera estratégico para la estabilidad del sistema eléctrico y para la reactivación económica de la comarca.

Según detalló, la iniciativa podría alcanzar picos de hasta 180 empleos directos y generar alrededor de 1.000 puestos de trabajo durante su desarrollo, sin incluir los derivados de la construcción de la infraestructura.

Agradecen el apoyo institucional

Desde Coventina agradecieron el respaldo institucional recibido durante la tramitación del proyecto y reafirmaron su compromiso con la formación y la contratación local. La empresa avanzó que trabaja en un programa específico de capacitación para trabajadores actuales y futuros profesionales vinculados a la instalación.

El alcalde de Cerceda celebró que el municipio sea el emplazamiento elegido para una infraestructura que considera clave para el futuro de la zona. "Sería un drama social que tras el cierre de Meirama no hubiese proyectos encima de la mesa; anuncios como este impulsan realidades que esperamos ver cuanto antes en Cerceda", afirmó Juan Manuel Rodríguez.

El regidor también destacó el impacto que tendrá la futura central sobre el empleo, el retorno fiscal para el municipio y las posibilidades de desarrollo vinculadas al lago de As Encrobas, además de la colaboración entre administraciones y empresa para sacar adelante la iniciativa.

En cuanto a los plazos, Coventina explicó que el proyecto acumula entre cuatro y cinco años de trabajo y que espera completar la documentación necesaria durante el primer trimestre de 2027. Si se cumplen los tiempos administrativos previstos, la planificación del inicio de las obras podría arrancar a finales de 2028, acercando un poco más la reconversión definitiva de Meirama hacia un nuevo modelo industrial y energético.