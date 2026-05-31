Carballo (A Coruña) acogerá un encuentro sobre modelos de energía sostenible

Del 3 al 5 de junio, el Fórum Carballo celebrará el evento 'Noroeste 0 emisións', un encuentro para impulsar modelos de energía sostenible en la comarca.

Durante los tres días se sucederán charlas, mesas de debate y una exposición de vehículos eléctricos.

La iniciativa está impulsada por Axober y Slowlight, con la colaboración del Concello. En el acto de presentación, Diego Iglesias, presidente de Axober, destacó que "Noroeste 0 Emisións reunirá a axentes clave do territorio para abordar cuestións estratéxicas como a transición enerxética, os novos modelos de mobilidade e o impacto da innovación no tecido empresarial”.

Por su parte, el alcalde Daniel Pérez puso en valor que "con este encontro, Carballo amosa un compromiso firme co futuro e sitúase á vangarda do debate sobre a transición enerxética. Non se trata só de falar de sustentabilidade, senón de xuntar o tecido empresarial, os expertos e os nosos veciños e veciñas para buscar solucións reais e aplicables na nosa contorna".

Además, el presidente de la Asociación Slowlight, Coque Alcázar, indicó que el objetivo del evento es el de favorecer el intercambio de conocimiento, impulsar sinergias y promover iniciativas para reducir emisiones y mejorar la eficiencia.

El programa completo se puede consultar en la web del Concello de Carballo.