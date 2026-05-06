Los puertos de A Coruña y Ferrol reciben 100 millones de euros para impulsar la eólica marina

El Plan de Recuperación para acelerar la transición energética y la electrificación del Gobierno de España destinará 100 millones de euros para impulsar la eólica marina en los puertos de A Coruña y Ferrol.

El proyecto del Golfo Ártabro-Offshore Wind impulsado por una agrupación de las autoridades portuarias de A Coruña y Ferrol-San Cibrao ha sido uno de los elegidos dentro del programa PORT-EOLMAR, que busca reforzar las capacidades logísticas y la cadena de valor nacional de fabricación y montaje de aerogeneradores marinos y otras energías del mar.

De un total de 212 millones de euros destinados a este programa, los puertos gallegos recibirán exactamente 100 millones de euros, casi la mitad del presupuesto total, siendo el proyecto más financiado.

Estas subvenciones forman parte de un paquete de 670 millones de euros correspondientes a varias líneas de ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, centrales hidroeléctricas de bombeo, cadena de valor renovable, movilidad sostenible y producción de electricidad y calor a partir de renovables.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, remarcó este miércoles el contexto en el que se otorgan estas ayudas, cuando "nos enfrentamos a otra guerra, que reafirma aún más nuestro compromiso y el de Europa. Un compromiso que permite a España ser un motor de crecimiento, de generación de empleo, de bienestar. España no solo no llega tarde a esta gran oportunidad, sino que tiene una posición privilegiada, que vamos a seguir aprovechando".

Desarrollo de parques eólicos marinos en España

Otros puertos de España que recibirán ayudas dentro de este programa son el de Tarragona para la segunda fase de la ampliación del muelle Baleares; el de Castellón para la ampliación del muelle de costa de la dársena sur; el de Las Palmas para ampliar el muelle Juan Sebastián Elcano y el de Gijón para el acondicionamiento integral del muelle RAF y la adaptación de explanadas logísticas de alta capacidad.

Entre los requisitos, todas las propuestas deben presentar un proyecto industrial ligado al desarrollo de la cadena de valor de las renovables marinas, comprometiendo una inversión comparable o superior a la ayuda solicitada por la entidad beneficiaria y con una vigencia temporal de al menos 10 años. Las obras deberán licitarse en un procedimiento de concurrencia.

El objetivo es que estos proyectos sean la base logística durante la fase de construcción, montaje, puesta en marcha, reparación y mantenimiento de los futuros parques eólicos marinos y otros componentes de renovables marinas.

Para ello, según explica el Ministerio para la Transición Ecológica en una nota de prensa, se crearán líneas de atraque y superficies de trabajo aptas para las operaciones de grandes buques y para aerogeneradores, componentes y plataformas flotantes y fijas de elevadas dimensiones, así como para toda la maquinaria logística necesaria en las distintas fases de estos procesos.

Cada proyecto seleccionado debe cumplir una longitud mínima de línea de atraque, calado en muelle y en canal de navegación y tener una superficie mínima de explanada asociada para que se puedan llevar a cabo las actividades de fabricación, ensamblaje y transporte de aerogeneradores marinos durante el desarrollo de estos parques eólicos en alta mar. Se contempla asimismo la posibilidad de exportación a otros mercados.

Almacenamiento mediante bombeo reversible

Además, las ayudas contempladas en este plan también tienen una partida reservada a subvencionar con 165 millones de euros proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible (BORALMAC II).

En este ámbito, dos proyectos gallegos han resultado elegidos.

Uno de ellos está en A Coruña. Cuenta con una ayuda de 30.012.181 euros para una propuesta con una potencia de bombeo de 440 MW, una potencia de turbinación también de 440 MW y una capacidad de almacenamiento de 3.520 MWh.

El otro está en Lugo y recibirá 48 millones de euros. Su potencia de bombeo y de turbinación es de 215 MW, mientras que la capacidad de almacenamiento asciende a 8.995 MWh.