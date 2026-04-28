Culleredo (A Coruña) rechaza la instalación de la planta de biogás en A Laracha

El proyecto de la planta de biogás de A Laracha, propuesto por Bioenergía A Coruña en Soandres, ha recibido el rechazo del Concello de Culleredo. Todos los grupos municipales han acordado en una sesión plenaria celebrada esta tarde mostrar su oposición a un proyecto que tendrá consecuencias graves a nivel "ambiental, paisaxístico, hídrico e social".

Los cuatro grupos políticos, el PSOE, PP, BNG y Alternativa, han aprobado esta declaración institucional debido a las consecuencias que la planta puede tener en el municipio, ya que la localización prevista se encuentra en los límites de Culleredo y a 300 metros de núcleos de población.

En un comunicado, el gobierno local recuerda que la documentación del proyecto marca una ocupación de 95.070 metros cuadrados de suelo rústico en el entorno del río Anllóns, y trataría 65.000 toneladas de residuos, incluidos subproductos animales.

El Concello de Culleredo ha mostrado así su preocupación por el impacto "en termos de ruído e cheiros" y lamenta también que los puestos de trabajo directos no superarían la decena "polo que o beneficio económico para a comarca é mínimo en relación ao seu impacto".

Además, la declaración institucional recoge también otras preocupaciones de los vecinos y vecinas en relación a la "desvalorización das propiedades, o impacto nos recursos hídricos e na calidade do aire, a incerteza sobre o destino das augas residuais" y también que su posible instalación abra las puertas a otras macroinfraestructuras.

Por eso, los grupos municipales instan a la Xunta a no declarar "o proxecto de interese estratéxico nin aplicarlle ningunha figura de aceleración de trámites" y a que regule el funcionamiento de las plantas de biogás en Galicia.

El Concello reitera además su compromiso "coa protección do territorio rural, dos recursos naturais e da calidade de vida das persoas que habitan os concellos da provincia".

El proyecto está en fase de evaluación ambiental.