Rueda explora con Goldwind vías de colaboración para impulsar las energías renovables en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha continuado este viernes su viaje por China, donde se ha reunido con representantes de la empresa Goldwind. El mandatario autonómico aprovechó la visita para explorar nuevas vías de colaboración, invitando a la multinacional a participar en el despliegue ordenado de las energías renovables en Galicia.

El titular del Gobierno gallego presentó a la comunidad como un socio estratégico que reúne las características necesarias para la implantación de la compañía en Europa.

Acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, Rueda subrayó que Galicia es la tercera región de España en producción eólica: cuenta con más de 4.000 megavatios instalados, 200 parques en funcionamiento y una generación que supone el 38,4% de la electricidad producida.

El presidente de la Xunta, además, concretó que la potencia instalada permite que, junto con la hidráulica, las energías renovables cubran ya el 84% del mix eléctrico gallego.

Galicia, por otro lado, cuenta con la Lei do Clima, que fija por ley la neutralidad climática en 2040, adelantándose en una década a los objetivos de España y de la Unión Europea.

Con vistas a una posible sinergia, el presidente explicó el Plan de repotenciación de la Xunta, que prevé actuar en los 25 parques de mayor antigüedad para retirar 800 aerogeneradores y sustituirlos por modelos más eficientes, dejándolos en una media de 120. Así, Rueda destacó que esta es un área de colaboración inmediata con empresas como Goldwind por su madurez tecnológica.

El titular de la Xunta defendió también en la reunión que Galicia ofrece un ecosistema de "estabilidad política y seguridad jurídica" para los inversores. En este sentido, Rueda mencionó herramientas como las Zonas de Aceleración de Proyectos o la sociedad Recursos de Galicia (RDG), a través de la cual el Gobierno autonómico participa directamente en la promoción y financiación de proyectos energéticos.

Los directivos de la compañía recibieron una invitación formal para visitar Galicia, con el objetivo de que conozcan de primera mano los polos de innovación y los proyectos puestos en marcha en la comunidad, de forma que se puedan seguir explorando posibles vías de colaboración.

Salón del automóvil y turismo

Rueda y Lorenzana también han visitado el salón del automóvil Beijing Autoshow, considerado como el más grande del mundo con estas características. Ambos han recorrido la feria tras una jornada de encuentros con empresas locales vinculadas a la automoción con el objetivo de explorar nuevas relaciones comerciales y económicas.

La visita realizada este viernes coincide con el anuncio de SAIC Motor de instalar en España y no en Hungría su fábrica de coches eléctricos. Rueda, que visitó ayer las instalaciones de la empresa china, negó que hubiese llegado a un acuerdo con la firma pero sí le ofreció las posibilidades de la comunidad para el sector de la automoción.

Precisamente, Asime también ha enviado un comunicado recordando que esta semana ha participado en una misión comercial a la provincia de Zhejiang (China), un encuentro organizado por la Xunta de Galicia a través del Igape, el Consorcio Zona Franca de Vigo, el gobierno municipal de Hangzhou y la multinacional CITIC, asociada de Asime a través de su filial Citic HIC Gándara Censa en O Porriño.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un encuentro con operadores turísticos chinos. Xunta

El presidente de la Xunta, por otro lado, ha promocionado este viernes la riqueza de Galicia como destino turístico seguro y de calidad. Así se lo ha trasladado a operadores turísticos durante un encuentro en Pekín en el que ha hablado de la gastronomía, el patrimonio o el termalismo, sin dejar de reivindicar el Camino de Santiago.

Así, Rueda ha animado a los ciudadanos de China a visitar la comunidad gallega con motivo del Xacobeo 2027, que será "el gran año de Galicia". El número de peregrinos procedentes de este país se multiplicó por seis en la última década, superándose los 4.400 durante 2025, según recoge Europa Press.

El mandatario autonómico, además, ha señalado la conexión entre el pueblo chino y gallego, ambos acogedores, hospitalarios y familiares y con un gran interés por la gastronomía como seña identitaria. "Tenemos esa sensibilidad especial para acoger con cariño y con mucha hospitalidad a todos los que vienen de fuera y para superar todo tipo de barreras", aseguró Rueda sobre los gallegos.