Galicia declara estratégico el proyecto de una central hidroeléctrica de bombeo en Cerceda (A Coruña)

El Consello da Xunta ha aprobado este lunes la declaración como proyecto industrial estratégico de la futura central hidroeléctrica de bombeo reversible que se construirá en Meirama, en el municipio coruñés de Cerceda.

La iniciativa, impulsada por Coventina Renovables, supone una inversión de 443,5 millones de euros y prevé generar 44 empleos directos.

El proyecto contempla una central de 440 MW que utilizará el lago de As Encrobas como depósito inferior y una nueva balsa excavada en el terreno como depósito superior.

Ambos estarán conectados por un circuito hidráulico subterráneo y una central en caverna, que permitirá generar o almacenar energía según la demanda. La infraestructura se conectará a la red eléctrica a través de la subestación de Meirama mediante una línea de alta tensión de 7,2 kilómetros.

La iniciativa se enmarca en la estrategia gallega de transición energética sostenible, al aprovechar el agua como recurso renovable para el almacenamiento de energía.

Al mismo tiempo, busca dinamizar la economía de la comarca tras el cierre de la central térmica de Meirama.

Con esta declaración, el proyecto se beneficiará de la tramitación de urgencia y de la reducción a la mitad de los plazos administrativos en los procedimientos de competencia autonómica.

Sin embargo, la autorización final corresponderá al Estado, al superar los 50 MW de potencia instalada.

La central de Meirama se convierte así en el decimoséptimo proyecto industrial estratégico aprobado por la Xunta, que en conjunto movilizan más de 2.900 millones de euros y cerca de 4.600 empleos en Galicia.

Entre ellos figuran iniciativas vinculadas al hidrógeno verde, las fibras textiles sostenibles, el cobre, la biofibra reciclada o la industria del mar, repartidas por distintos municipios gallegos.