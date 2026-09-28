Vegalsa-Eroski evita desperdiciar más de 6.500 toneladas de alimentos en el primer semestre de 2026

Vegalsa-Eroski logró evitar el desperdicio de más de 6.500 toneladas de alimentos durante el primer semestre de su ejercicio 2026, comprendido entre los meses de febrero y julio. De esa cantidad, 5.223 toneladas correspondieron a productos destinados al consumo humano.

Según los datos facilitados por la compañía coincidiendo con la 9ª Semana contra el Desperdicio Alimentario de AECOC, el volumen recuperado para consumo humano equivale a 20,8 millones de comidas y permitiría alimentar, según sus estimaciones, a 11.397 familias durante seis meses.

La mayor parte de estos alimentos llegó a los consumidores a través de productos rebajados. Durante los seis primeros meses del ejercicio, la empresa comercializó 5.020 toneladas con descuentos especiales, una medida dirigida a facilitar su venta antes de que se convirtieran en desperdicio.

A esta vía se suma la colaboración con Too Good To Go, mediante la que se distribuyeron 57.927 paquetes de alimentos a precios reducidos en establecimientos Eroski y Autoservicios Familia.

145 toneladas donadas a entidades sociales

Otra parte de los productos recuperados se destinó directamente a fines sociales. Vegalsa-Eroski asegura haber donado 145 toneladas de alimentos a diferentes entidades durante este periodo para su distribución entre personas en situación de vulnerabilidad.

"Cada alimento que gestionamos debe tener el máximo aprovechamiento posible y ningún producto apto para el consumo debe convertirse en desperdicio", señala el director de RSE y Calidad de Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro, quien destaca la combinación de descuentos, donaciones y otras iniciativas de aprovechamiento.

Cuando los productos ya no pueden utilizarse para consumo humano, la compañía busca otros destinos antes de desecharlos. Así, durante el mismo periodo se aprovecharon 1.603 toneladas para alimentación animal, reincorporándolas a otros procesos productivos.

Estas medidas forman parte del programa "Desarrollo Sostenible. Desperdicio Cero", que desde 2024 cuenta con el certificado Food Waste Management System de Bureau Veritas.

De los alimentos al plástico y el textil

La estrategia de economía circular de la compañía también se extiende a otros residuos generados en sus establecimientos. Entre ellos se encuentra el textil, cuya gestión realiza en colaboración con diferentes entidades, así como el plástico recogido tanto en las tiendas como en la Plataforma de Mercancías Generales de Sigüeiro (A Coruña).

Este último material se reutiliza para fabricar las bolsas de compra corporativas disponibles en las cajas de sus establecimientos.

La compañía también participa en iniciativas para el reciclaje de aceite y cápsulas de café y forma parte del proyecto europeo PRECIOUS, orientado a estudiar las causas y los puntos de la cadena alimentaria en los que se produce un mayor desperdicio para desarrollar medidas que permitan reducirlo.