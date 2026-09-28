El edificio del Trinity Palace en el centro de Praga, donde abre la tienda Oysho. Cedida

Inditex abre una tienda insignia de Oysho en un edificio protegido del centro de Praga

Oysho, la marca deportiva y de tiempo libre de Inditex, abre una nueva tienda en el centro de Praga, en el histórico Trinity Palace, un edificio protegido por su valor patrimonial. Con esta apertura, la multinacional textil gallega estrenará un establecimiento insignia (flagship) de la marca.

El proyecto comercial integra la arquitectura original del inmueble con el nuevo concepto de tienda de Oysho, "creando un espacio contemporáneo que respeta la identidad y la historia del edificio".

La tienda, distribuida íntegramente en una sola planta, cuenta con unos 1.300 metros cuadrados con 850 de superficie de venta, y dispone de dos accesos. El primero está situado en el chaflán del edificio, frente a la Torre de la Pólvora, y conecta con el interior a través de un atrio. El segundo se encuentra en Na Příkopě 33, uno de los principales ejes comerciales de Praga.

La apertura de Trinity Palace refuerza la presencia de Oysho en República Checa, donde la marca cuenta con una tienda en el centro comercial Westfield Chodov, y reafirma su compromiso con la ciudad con esta flagship en uno de sus enclaves más emblemáticos.

Colecciones y propuestas

La nueva tienda Oysho presenta el universo Hike & Gorpcore desde la entrada, "con looks que combinan prendas técnicas de exterior y básicos fitness", describe la compañía.

La propuesta reúne chaquetas, capas, prendas funcionales y tejidos pensados para distintas condiciones y momentos del día, con una estética deportiva de inspiración outdoor.

Además, el espacio da protagonismo al running con una selección de prendas técnicas y las principales novedades de la temporada. La colección se presenta junto a Our Basics, un espacio dedicado a los esenciales de la marca, mientras que la línea Studio reúne prendas para disciplinas como yoga, barre y pilates, diseñadas para el entrenamiento y para los momentos previos y posteriores a la práctica.

La propuesta del nuevo Oysho se completa con calzado y accesorios.