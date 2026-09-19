La iniciativa contempla una misión empresarial a Shanghái del 24 de octubre al 4 de noviembre Shutterstock

La Cámara de Comercio de A Coruña, junto a startups.st Group y Lingang Group, impulsa un programa de soft landing dirigido a pymes, autónomos y empresarios que quieran explorar las oportunidades que ofrece el mercado chino.

Así puedes llevar tu empresa a China: un programa te ofrece sede, alojamiento y asesoría en Shanghái

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Dar el salto al mercado chino puede abrir nuevas oportunidades de negocio para las empresas españolas, pero también implica enfrentarse a un proceso complejo: conocer el mercado, encontrar un espacio de trabajo, resolver los trámites administrativos y legales, buscar alojamiento y construir una red de contactos sobre el terreno.

Para facilitar ese proceso, La Cámara de Comercio de A Coruña, junto a startups.st Group y Lingang Group, impulsa un programa de soft landing dirigido a pymes, autónomos y empresarios que quieran explorar las oportunidades que ofrece el mercado chino.

La iniciativa contempla una misión empresarial a Shanghái del 24 de octubre al 4 de noviembre de 2026, con plazas limitadas y reserva por orden de inscripción.

El objetivo es que las empresas participantes puedan acercarse al ecosistema empresarial chino, conocer potenciales socios y clientes y analizar sobre el terreno las posibilidades de desarrollar su actividad en el país.

Un programa de soft landing en Shanghái

La propuesta pretende facilitar el primer contacto de las empresas con China y hacerlo con una agenda diseñada para que los días en Shanghái tengan una aplicación práctica para cada compañía.

Durante la misión, las empresas participantes tendrán acceso a cuatro grandes ámbitos de actividad:

Asistencia al World Top Incubator Conference : uno de los puntos destacados del programa será la asistencia al World Top Incubator Conference, un congreso internacional que reúne a incubadoras y aceleradoras. La participación permitirá a las empresas conocer otros proyectos y profesionales vinculados al ecosistema internacional de innovación y emprendimiento.

: uno de los puntos destacados del programa será la asistencia al World Top Incubator Conference, un congreso internacional que reúne a incubadoras y aceleradoras. La participación permitirá a las empresas conocer otros proyectos y profesionales vinculados al ecosistema internacional de innovación y emprendimiento. Inauguración del Spanish Hub: el viaje coincidirá además con la inauguración del Spanish Hub de startups.st en Shanghái, una sede española desarrollada junto a Lingang Group. El espacio está concebido como punto de apoyo para las empresas españolas que quieran desarrollar su actividad en China, con oficina, salas de reuniones y espacios para eventos.

de startups.st en Shanghái, una sede española desarrollada junto a Lingang Group. El espacio está concebido como punto de apoyo para las empresas españolas que quieran desarrollar su actividad en China, con oficina, salas de reuniones y espacios para eventos. Una agenda de contactos a medida: Otro de los elementos centrales del programa será la preparación de una ronda de contactos adaptada a cada empresa. La agenda de reuniones se diseñará teniendo en cuenta el sector y los objetivos de cada participante, con la intención de facilitar encuentros que puedan resultar de interés para su estrategia de internacionalización.

Acompañamiento y asesoramiento integral, con apoyo sobre el terreno: legal, fiscal, laboral y de negocio.

Una empresa en China con espacio, alojamiento y asesoramiento

El programa de soft landing no termina necesariamente con el regreso a Galicia.

Para aquellas empresas en las que exista encaje, la iniciativa contempla la posibilidad de continuar la actividad en el Spanish Hub de Shanghái y disponer de una estructura de apoyo durante un año, con posibilidad de ampliación hasta tres.

La propuesta incluye alojamiento, espacio de trabajo, acompañamiento y asesoría, con un coste inferior a 600 euros al mes, según las condiciones del programa.

A ello se suman servicios relacionados con la constitución de la empresa y los permisos de trabajo para el fundador y su equipo.

De esta forma, el soft landing funciona como una primera puerta de entrada: las empresas pueden viajar a Shanghái, conocer el mercado, establecer contactos y comprobar si existe una oportunidad real antes de plantearse una implantación más estable.

¿Cuánto cuesta participar?

El precio final del programa para la empresa se sitúa aproximadamente en 1.820 euros, IVA incluido, en función de las condiciones de la ayuda, rebajando de tal forma el precio inicial de 7.915 euros,

La misión está cofinanciada por el IGAPE a través del Plan FOEXGA, con una financiación aproximada del 77%. El importe final puede variar según las condiciones concretas del viaje.

Además, startups.st facilita vías de financiación a través de una entidad bancaria para las empresas que necesiten abordar el coste de la participación.

Webinars informativos

Para explicar el funcionamiento de la iniciativa y resolver las dudas de las empresas interesadas, se han organizado dos webinars informativos.

Las empresas de Galicia pueden registrarse en la sesión específica a través de este enlace. También existe una sesión dirigida al conjunto de España para presentar la campaña de China.

Los webinars permitirán conocer con mayor detalle las características del programa, los servicios disponibles y las condiciones para las empresas interesadas.

La iniciativa parte de una premisa clara: facilitar que una empresa española pueda acercarse al mercado chino sin tener que construir desde cero toda la infraestructura necesaria para empezar a trabajar sobre el terreno.