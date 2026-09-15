Marta Rodrigues, nueva directora de Zara Woman tras su etapa en Pull&Bear

Inditex continúa introduciendo cambios en la estructura de Zara. Marta Rodrigues será la nueva directora de Zara Woman, después de haber dirigido durante el último año y medio la línea de mujer de Pull&Bear, según ha adelantado este martes el medio especializado Modaes y ha podido confirmar Quincemil.

La directiva cuenta con 14 años de trayectoria dentro del grupo y conoce de cerca la estructura de Zara, donde ya había desarrollado parte de su carrera antes de incorporarse a Pull&Bear.

Rodrigues relevará en el puesto a Lorena Rodríguez Veiga, responsable de Zara Woman desde 2024. Según la información publicada por Modaes, todavía no se ha comunicado internamente cuál será la nueva posición de Rodríguez Veiga dentro del organigrama de la compañía.

Una larga trayectoria dentro de Inditex

Antes de dirigir la línea femenina de Pull&Bear, Rodrigues había desempeñado diferentes responsabilidades dentro del equipo de Zara Basic, donde trabajó bajo la dirección de Alfredo Ferro.

Ahora pasa a ponerse al frente de Zara Woman, la principal de las tres líneas que conforman Zara Mujer, junto a Basic y Trafaluc. El nombramiento supone un nuevo movimiento dentro del área de diseño de la principal enseña de Inditex.

La reorganización llega después de que el pasado mes de julio se produjese la salida de Beatriz Padín, una de las directivas históricas de la compañía, después de cuatro décadas vinculada al grupo.

Padín se había incorporado a Zara en 1985 y desarrolló buena parte de su carrera en puestos ejecutivos relacionados con producto, con responsabilidades en ámbitos como diseño, compras, producción, distribución y merchandising. Desde 2001 ejercía como directora comercial de Zara Woman y formaba parte de la alta dirección de Inditex.

Tras su salida, Alfredo Ferro Varela asumió la máxima responsabilidad de diseño de Zara Mujer. El directivo cuenta con más de tres décadas de trayectoria dentro de Inditex y hasta entonces estaba al frente de Zara Basic.

El nombramiento de Rodrigues supone, por tanto, un nuevo paso en la remodelación de los equipos de Zara, con varios cambios en puestos de responsabilidad durante los últimos meses.