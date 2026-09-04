La gallega Cobre San Rafael presenta el Plan TERRAS: "compromiso a largo plazo" con personas y territorio

Alberto Lavandeira, CEO de Atalaya Mining; Fernando Riopa, director general de Cobre San Rafael; y Dania Pensado, responsable de la Oficina de Relacións coa Veciñanza de Cobre San Rafael. Cedida

Cobre San Rafael presentó este viernes su Plan TERRAS, con el que establece su marco de contribución social, económica y territorial asociado al proyecto minero de Touro y O Pino. El programa nace para que una parte del valor generado por la actividad se traduzca en oportunidades y mejoras concretas para las personas, las familias, las empresas y las entidades del entorno.

TERRAS, indica la compañía en un comunicado significa transparencia, ética y responsabilidad real ambiental y social: "Estos principios definen el modo en que Cobre San Rafael quiere relacionarse con el territorio: escuchar, asumir compromisos públicos, actuar con criterios objetivos y dar cuenta de los resultados"

El plan no solo incluye la propuesta inicial de CSR sino también otros requerimientos adicionales en materia de beneficios económicos y sociales que la Xunta exigió al proyecto, en línea con los objetivos establecidos por la Ley de recursos naturales (Ley 2/2024, de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia).

Así, la dotación final del plan social estará vinculada a los resultados económicos del proyecto, pero tendrá, como mínimo, 45 millones de euros durante el período previsto de construcción y operación, valor que podrá ser superior en función de la evolución de la producción y de los precios del mercado de cobre. Las actuaciones en beneficio del territorio y de la vecindad comenzarán desde la fase de construcción y se mantendrán durante toda la vida de la actividad.

El director general de Cobre San Rafael, Fernando Riopa, explicó que el Plan TERRAS se concibe como un instrumento de retorno social y económico "estructurado, medible y sostenible a largo plazo, alineado con las necesidades reales del territorio".

"Este compromiso no parte de cero, sino que se apoya en el trabajo de relación y diálogo que ya veníamos manteniendo en la compañía con el entorno, con más de 200 reuniones y encuentros con entidades vecinales, sociales, ambientales e institucionales, que contribuyeron a identificar prioridades y a reforzar el diseño de nuestros compromisos", añadió Riopa.

La tramitación de Cobre San Rafael comenzó antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2024, de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, aunque CSR ha asumido sus principios y los compromisos que incluye la norma autonómica.

"Esta decisión parte de una idea clara: una actividad industrial vinculada al territorio debe generar beneficios que permanezcan en él. TERRAS busca ampliar la capacidad del proyecto para crear oportunidades, apoyar la población y reforzar las condiciones sociales y económicas de la comarca", señala la empresa en un comunicado.

Cuatro líneas de actuación

La responsable de la Oficina de Relacións coa Veciñanza, Dania Pensado, detalló que el Plan TERRAS se estructura en cuatro áreas complementarias:

Terras do Futuro se centrará en la formación, el empleo, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial. También incluirá actuaciones vinculadas al Camiño de Santiago y a las actividades económicas relacionadas con él por su relevancia para la economía local, aprovechando la capacidad tractora del proyecto y promoviendo la diversificación y la preparación del territorio para el futuro más allá de la minería

se centrará en la formación, el empleo, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial. También incluirá actuaciones vinculadas al Camiño de Santiago y a las actividades económicas relacionadas con él por su relevancia para la economía local, aprovechando la capacidad tractora del proyecto y promoviendo la diversificación y la preparación del territorio para el futuro más allá de la minería Terras de Vida estará orientada a las familias, a la infancia, a las personas mayores y a las personas dependientes. Su finalidad será contribuir a que el territorio ofrezca mejores condiciones para vivir, formar una familia y permanecer en el entorno rural

estará orientada a las familias, a la infancia, a las personas mayores y a las personas dependientes. Su finalidad será contribuir a que el territorio ofrezca mejores condiciones para vivir, formar una familia y permanecer en el entorno rural Terras do Ulla promoverá el conocimiento, la conservación y la mejora del agua, los cursos fluviales y el sistema Ulla-Ría, mediante la colaboración con administraciones, universidades, centros especializados y sectores productivos, atendiendo también al equilibrio ambiental y productivo del sistema

promoverá el conocimiento, la conservación y la mejora del agua, los cursos fluviales y el sistema Ulla-Ría, mediante la colaboración con administraciones, universidades, centros especializados y sectores productivos, atendiendo también al equilibrio ambiental y productivo del sistema Terras da Xente apoyará iniciativas sociales, educativas, culturales y deportivas desarrolladas por las entidades y colectivos del territorio

El ámbito prioritario será Touro y O Pino. Las actuaciones podrán ampliarse de forma progresiva a la comarca de Arzúa, ayuntamientos limítrofes y localidades vinculadas al Ulla-Ría de Arousa, de acuerdo con las necesidades identificadas y los resultados obtenidos.

Una estructura estable y transparente

Cobre San Rafael impulsará la creación de la Fundación Atalaya Galicia y de una Oficina Técnica encargada de poner en marcha el plan.

La Fundación contará con representación territorial e institucional. La Oficina Técnica gestionará las convocatorias, atenderá a las personas beneficiarias, realizará el seguimiento de los programas y garantizará la trazabilidad de los recursos, con un modelo ejecutable y auditable dotado de bases públicas y sólidas para la asignación de ayudas. El objetivo es evitar la arbitrariedad y asegurar un funcionamiento alineado con las obligaciones de compliance.

Las ayudas se concederán mediante bases públicas, criterios objetivos y procedimientos sujetos a control. Los resultados se evaluarán y se comunicarán periódicamente. Los recursos que no se puedan ejecutar se integrarán en un fondo de legado destinado a mantener programas sociales y económicos más allá del período de explotación, reforzando así la vocación de impacto duradero del plan.

Participación ciudadana

La presentación del Plan TERRAS marca también el inicio de un proceso de participación ciudadana. Para garantizar la escucha con metodología y trazabilidad, la compañía anunció la activación inmediata de un estudio independiente que permitirá recoger propuestas, ordenar prioridades y devolver públicamente los resultados, reforzando la transparencia del plan.

La consulta incluirá encuestas, entrevistas, grupos de discusión, consultas al tejido asociativo y canales físicos y digitales para recoger propuestas. Participarán vecinas y vecinos, ayuntamientos, entidades sociales, comunidad educativa, empresas, comercio local y representantes de los sectores agroganadero y forestal.

Las conclusiones se harán públicas y servirán para definir las prioridades de los programas. La participación no rematará con esta consulta inicial: la compañía ha garantizado que se mantendrán mecanismos de escucha, revisión y rendición de cuentas durante toda la vida del proyecto.

Y es que TERRAS, según traslada Cobre San Rafael a través de un comunicado, parte de una visión a largo plazo: actuar hoy con responsabilidad, generar oportunidades mañana y contribuir a que el territorio mantenga capacidades propias en el futuro.

"Las tierras no son solo un espacio físico. Son las personas que viven en ellas, las relaciones que construyen y los proyectos de vida que deciden desarrollar. El compromiso de Cobre San Rafael es trabajar con ellas para convertir la actividad industrial en una oportunidad compartida", concluye la compañía.

La Xunta valora positivamente el Plan TERRAS

"A Xunta considerábamos que pese a ser anterior a Lei de beneficios sociais e económicos, vaise desenvolver dentro do novo plan mineiro da comunidade autónoma e polo tanto entendemos que debería cumprir con estes requisitos. Destacar que o fixera voluntariamente, e demostra o que quere facer a empresa con este proxecto", valoró esta mañana la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

La titular de Industria destacó que la empresa plantea una inversión de 45 millones de euros a lo largo de la vida mínima de la mina. Una cantidad que podría aumentar considerablemente, según la conselleira.

"A Xunta estimamos que tiña que dar un paso máis adiante. Por iso a empresa presentou o compromiso, mantendo o solo desos 45 millóns, de aportar o 5% dos beneficios da mina. Tendo en conta a evolución do prezo do cobre, cremos que se duplicará ou máis a aportación que vai facer Cobre San Rafael á comarca", concretó Lorenzana.

La conselleira de Economía e Industria destacó que el plan social es "importante" porque va a trabajar con los vecinos. "É un plan concebido para as necesidades que teñen os cidadáns", indicó Lorenzana, que concretó que debe beneficiar la formación de los más jóvenes; el empleo y el emprendimiento de toda la comarca; apostar por las personas dependientes, mayores y niños y niñas; e incidir en cuestiones ambientales, sobre todo desde el punto de vista hídrico.

María Jesús Lorenzana señaló además que la Xunta "vai estar detrás" y que este plan es una muestra de lo que van a ser los restantes proyectos mineros. "Vai ser absolutamente obrigatorio para calquera promotor mineiro que faga un plan social de altura que beneficie e cambie a vida das persoas que están nestos concellos", sentenció la conselleira de Economía e Industria en declaraciones a los medios.