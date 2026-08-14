Nueva medalla de oro internacional para la ginebra gallega Vánagandr, nacida en Cambre (A Coruña)

La ginebra gallega Vánagandr, perteneciente a Corporación Hijos de Rivera, ha conseguido una medalla de oro en la categoría Gin, London Dry Gin del International Spirits Challenge (ISC) 2026, uno de los certámenes internacionales dedicados a las bebidas espirituosas.

El reconocimiento prolonga la buena trayectoria de la marca en esta competición. Vánagandr fue distinguida como mejor ginebra del mundo en 2024 y obtuvo un doble oro en 2025. Con el nuevo premio, la ginebra nacida en Cambre (A Coruña) en 2014 acumula ya más de 40 reconocimientos internacionales.

El International Spirits Challenge celebra este año su 31ª edición y basa su evaluación en catas a ciegas. Durante tres semanas, un panel compuesto por más de 80 profesionales de la industria ha valorado las diferentes referencias atendiendo a su categoría, región y estilo. El certamen reúne cada año miles de bebidas procedentes de más de 70 países.

Enrique Pena, maestro destilador de Vánagandr, asegura que el nuevo oro supone "una enorme satisfacción porque confirma, un año más, la calidad y la consistencia de Vánagandr". Para Pena, que el trabajo desarrollado desde los orígenes de la marca vuelva a recibir el respaldo de un jurado internacional constituye "un impulso para seguir avanzando en esa misma dirección".

Raíces gallegas

La historia de Vánagandr comenzó en 2014 en Cambre, con un proyecto centrado en la elaboración artesanal y el cuidado del producto y de su proceso de producción.

Su trayectoria y el reconocimiento internacional alcanzado durante la siguiente década llevaron a Corporación Hijos de Rivera a incorporar la destilería a su proyecto en 2025, reforzando así su presencia en el segmento de los destilados.

La operación supuso también la incorporación del conocimiento de Enrique Pena, que es, según destaca la compañía, el único español miembro del Gin Guild, organización internacional dedicada a promover la excelencia en la destilación de ginebra.

Vánagandr comparte actualmente el catálogo de destilados de Hijos de Rivera con F de Formentera y los licores Hijos de Rivera y Quenza. El oro conseguido ahora en el International Spirits Challenge vuelve a situar a la ginebra elaborada en Galicia entre las referencias premiadas del panorama internacional.