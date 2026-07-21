La coruñesa Altia compra a la gallega Ednon por hasta 12,6 millones de euros e incorpora 140 profesionales

Altia ha formalizado la adquisición del 100% de Ednon por un precio fijo de 9,85 millones de euros, al que podrán añadirse otros 2,795 millones en función del cumplimiento de los objetivos de negocio establecidos para 2026 y 2027.

La compra supone la incorporación al grupo de un equipo formado por 140 profesionales y amplía su cartera de servicios tecnológicos en ámbitos como la innovación, la ciberseguridad, las infraestructuras, los servicios gestionados y la integración de sistemas y comunicaciones.

Ednon fue fundada en 2004 y desarrolla su actividad tanto para administraciones públicas como para empresas privadas. La compañía cuenta con una presencia destacada en sectores como la sanidad, el comercio minorista, la justicia y la banca, y participa en proyectos vinculados a la medicina digital y la genómica.

La empresa adquirida cerró 2025 con una facturación de 18,2 millones de euros y un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 1,8 millones. Según Altia, los contratos firmados durante este año ya garantizan el cumplimiento de los objetivos previstos para 2026.

Más capacidades tecnológicas

La integración permitirá a Altia reforzar su oferta en proyectos que requieren infraestructuras tecnológicas, continuidad de negocio, gobierno del dato, soluciones de software y servicios de ciberseguridad adaptados a entornos complejos.

Ednon también cuenta con una factoría de innovación, denominada Ednon Labs, desde la que desarrolla soluciones tecnológicas y proyectos de transformación digital combinando conocimiento técnico y especialización sectorial.

La adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento de Altia mediante la integración de empresas con capacidades complementarias y equipos especializados. El grupo considera que la experiencia de Ednon en las administraciones públicas y en sectores privados intensivos en tecnología permitirá ampliar el alcance de sus servicios.

El presidente de Altia, Constantino Fernández, sostiene que la operación refuerza la capacidad del grupo para completar su cartera en áreas con una elevada demanda tecnológica. “Se trata de una compañía con una trayectoria sólida, un equipo muy cualificado y una cultura empresarial muy próxima a la nuestra”, señala.

Esta unión permitirá abordar proyectos de mayor alcance Francisco Bao, socio de Ednon.

Fernández considera que la integración abrirá nuevas oportunidades tanto para los clientes como para los trabajadores de ambas compañías. “Compartimos una visión basada en la especialización, la orientación al cliente y la innovación aplicada”, añade.

Por su parte, el socio de Ednon Francisco Bao afirma que la incorporación a Altia permitirá dar continuidad al trabajo desarrollado por la empresa durante sus 22 años de actividad y afrontar proyectos de mayor tamaño.

“Esta unión permitirá abordar proyectos de mayor alcance, unir capacidades y seguir ofreciendo respuestas cercanas, especializadas y adaptadas a las necesidades de organizaciones que afrontan procesos cada vez más exigentes de transformación digital”, indica Bao.