Llega a A Coruña la primera edición de los premios a la excelencia gallega del Nordés Club Empresarial

Nordés Club Empresarial ha abierto oﬁcialmente la convocatoria de la primera edición de los Premios Nordés, una iniciativa que nace con vocación de continuidad para reconocer a las empresas, proyectos empresariales y personas que contribuyen al desarrollo económico, la innovación y el progreso social de Galicia.

Con estos galardones, el Club da un paso más en su compromiso por poner en valor el talento empresarial gallego y visibilizar aquellas iniciativas que, desde distintos ámbitos, están contribuyendo a construir un tejido económico más competitivo, innovador y comprometido con la sociedad.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 1 de octubre, mientras que la gala de entrega de premios se celebrará el 28 de octubre, coincidiendo con el quinto aniversario de la apertura de la sede de la entidad empresarial.

La primera edición de los Premios Nordés Club Empresarial contempla cinco categorías que abarcan diferentes ámbitos de la actividad empresarial:

Premio Nordés a la Innovación.

Premio Nordés al Impacto.

Premio Nordés al Proyecto Emergente.

Premio Nordés a la Trayectoria Empresarial.

Premio Nordés de Honor.

Los galardones distinguirán desde proyectos empresariales de reciente creación hasta organizaciones con una larga trayectoria, así como aquellas personas cuya contribución haya resultado especialmente relevante para el desarrollo económico y empresarial.

En el caso del Premio Nordés al Proyecto Emergente, la empresa galardonada disfrutará además de un año de pertenencia gratuita a Nordés Club Empresarial, favoreciendo así su integración en el ecosistema empresarial del Club.

Las candidaturas podrán ser presentadas por las propias empresas o personas candidatas y por cualquier empresa, entidad o institución. Para participar será suﬁciente con cumplimentar el formulario habilitado por la organización y presentar una memoria explicativa del proyecto.

Los Premios Nordés Club Empresarial reconocerán aspectos como la capacidad de innovación, la creación de empleo, el impacto económico y social, la sostenibilidad de los proyectos, la responsabilidad social, la diversidad o la contribución al desarrollo del territorio, dependiendo de la categoría correspondiente.

La valoración de las candidaturas será realizada por un jurado integrado por representantes de las diferentes juntas directivas que ha tenido Nordés Club Empresarial, garantizando un proceso basado en la independencia, la objetividad y la confidencialidad. El fallo será definitivo e inapelable.

Los Premios Nordés Club Empresarial nacen con el propósito de poner en valor a aquellas empresas y personas que, desde la innovación, el emprendimiento, la generación de empleo y el compromiso con la sociedad, están contribuyendo a construir una Galicia más competitiva y preparada para afrontar los retos del futuro. Las bases completas de la convocatoria y el formulario de presentación de candidaturas ya se encuentran disponibles en la página web de Nordés Club Empresarial. Pueden consultarse en el siguiente enlace.