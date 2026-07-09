Luis de Valdivia, presidente de Ecoener, reconocido como Empresario Gallego del Año 2026

El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, ha sido distinguido con el premio Empresario Gallego del Año en Galicia Cedida

El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, ha sido distinguido con el premio Empresario Gallego del Año en Galicia, otorgado por la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (AEGAMA) en reconocimiento a una trayectoria de casi cuatro décadas impulsando desde Galicia un modelo empresarial pionero en energías renovables y comprometido con la creación de valor sostenible.

Durante el acto, celebrado en la Isla de La Toja (Pontevedra) ante más de 200 empresarios y representantes institucionales, el presidente de Ecoener reivindicó el papel del empresario en un entorno marcado por la aceleración tecnológica, la incertidumbre geopolítica y los continuos cambios regulatorios, subrayando la necesidad de mantener una visión de largo plazo sin renunciar a la capacidad de adaptación. "En mi sector, las energías renovables, tenemos una disrupción tecnológica cada seis meses", explicó Luis de Valdivia, que puso en valor la trayectoria de Ecoener, con casi 38 años de historia, y recordó que "solo el diez por ciento de las empresas superan los 30 años de vida".

El presidente de Ecoener destacó el compromiso de la compañía con Galicia donde ha mantenido su sede y el centro de sus decisiones estratégicas, pese a las dificultades que implica operar desde esta comunidad en pleno proceso de internacionalización. "Como os podéis imaginar, el sitio natural para nuestra empresa sería marcharnos a Madrid, pero hemos querido permanecer en Galicia porque amamos nuestra tierra y queremos contribuir a su progreso y desarrollo".

No obstante, también señaló algunos de los obstáculos que afrontan las compañías gallegas como las dificultades logísticas y la atracción de talento.

El presidente de Ecoener defendió que han mantenido desde los inicios una forma propia de desarrollar proyectos renovables, basada en la integración social y ambiental, incluso a costa de reducir parte de su rentabilidad. "Esto lo hacemos desde que nacimos como empresa en el año 1988 cuando no se hablaba de ecología, sostenibilidad o energías renovables", añadió. Este enfoque ha sido reconocido a nivel internacional con distinciones como la máxima calificación climática de Standard & Poor's Global Ratings y su presencia entre las empresas energéticas con mejor reputación de España, según el ranking Merco Empresas.

Finalmente, Luis de Valdivia agradeció el reconocimiento otorgado por la asociación: "Que te den un premio es una alegría, pero que te lo den tus compañeros de profesión tiene un mayor valor".

En el acto, AEGAMA también concedió el premio al Empresario Gallego del Año en el Exterior a David Sánchez-Tembleque, socio director de Alsis Funds.