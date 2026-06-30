Consejo Competitividad APD.

Consejo Competitividad APD. APD

Ofrecido por:

Empresas

Galicia celebra un Consejo de Competitividad para analizar los retos de la región

La iniciativa, impulsada por APD, derivará en la redacción del Libro Blanco de la Competitividad

Más noticias: Altri no se rinde con su fábrica en Palas de Rei (Lugo) y asegura que un informe independiente avala su proyecto

Publicada
Actualizada

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha celebrado en Galicia un Consejo para la Competitividad para abordar los retos y palancas de competitividad de la región.

La cadena de supermercados ha abierto el plazo de participación de la séptima convocatoria de este certamen literario

Esta sesión de trabajo y reflexión, en la que participaron consejeros, directivos y otros agentes, tuvo como objetivo construir "una visión compartida sobre la competitividad en España".

A través de este trabajo se busca generar una contribución "rigurosa, práctica y orientada a la acción" para identificar los desafíos de las empresas y así trasladar propuestas concretas para reforzar la competitividad, el crecimiento y la transformación del tejido productivo.

Las conclusiones se reflejarán en el capítulo territorial del Libro Blanco de la Competitividad que se presentará en Madrid los días 28 y 29 de octubre.