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Galicia celebra un Consejo de Competitividad para analizar los retos de la región
La iniciativa, impulsada por APD, derivará en la redacción del Libro Blanco de la Competitividad
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La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha celebrado en Galicia un Consejo para la Competitividad para abordar los retos y palancas de competitividad de la región.
Esta sesión de trabajo y reflexión, en la que participaron consejeros, directivos y otros agentes, tuvo como objetivo construir "una visión compartida sobre la competitividad en España".
A través de este trabajo se busca generar una contribución "rigurosa, práctica y orientada a la acción" para identificar los desafíos de las empresas y así trasladar propuestas concretas para reforzar la competitividad, el crecimiento y la transformación del tejido productivo.
Las conclusiones se reflejarán en el capítulo territorial del Libro Blanco de la Competitividad que se presentará en Madrid los días 28 y 29 de octubre.