Álvarez Vidal toma posesión como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao

El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, José Antonio Álvarez Vidal, ha tomado posesión del cargo en un acto celebrado este viernes en Ferrol en el que ha puesto el foco en la oportunidad estratégica que se abre para el puerto y su entorno económico.

Durante su intervención, Álvarez Vidal ha subrayado que afronta esta etapa con el objetivo de impulsar el desarrollo conjunto de Ferrolterra y A Mariña, insistiendo en que el crecimiento del enclave portuario debe construirse desde la colaboración entre administraciones, tejido empresarial y comunidad logística.

El dirigente ha remarcado que el proyecto de futuro pasa por consolidar un gran nodo industrial y logístico vinculado a la automoción, un ámbito en el que ha situado como pieza clave la cooperación entre actores públicos y privados, así como la coordinación institucional.

En el acto ha estado acompañado por representantes de la Xunta de Galicia, el Gobierno central y distintas administraciones locales, además de responsables del ámbito militar y portuario. Entre ellos, han asistido la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, así como el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

Álvarez Vidal ha reivindicado además el papel del equipo humano de la autoridad portuaria, al que ha calificado como fundamental para afrontar los retos de esta nueva etapa, y ha apelado a la unidad interna como base para avanzar en los objetivos marcados.

El nuevo presidente llega al cargo tras su etapa al frente de Portos de Galicia, con una amplia trayectoria en la administración pública gallega. A lo largo de su carrera ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en áreas vinculadas a la justicia, infraestructuras y gestión territorial.

En el plano institucional, el relevo ha sido interpretado como un paso más en la estrategia de impulso del puerto ferrolano dentro de la estructura económica gallega, especialmente en relación con el desarrollo industrial asociado a proyectos internacionales como el ligado a SAIC Motor.

Por su parte, distintas autoridades presentes han coincidido en destacar la importancia del puerto como motor de transformación económica de la comarca, así como su papel clave en la diversificación industrial del norte de Galicia.

El acto concluyó con el compromiso del nuevo presidente de trabajar "con firmeza y prudencia" para convertir las oportunidades actuales en resultados tangibles para el territorio.