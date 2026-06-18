La agencia Proximia inaugura una nueva oficina en A Coruña tras 18 años de presencia en la ciudad

La agencia de medios Proximia, integrada en Havas Media Network, ha inaugurado su nueva oficina en A Coruña, ubicada en el centro de negocios y Hub Digital Hi Coruña, junto al muelle de trasatlánticos.

La compañía cuenta con presencia en la ciudad desde hace 18 años. La oficina coruñesa está dirigida por Gabriel García Sanmartín, responsable del área comercial, mientras que Nora Blanco ejerce como Business Managing Partner, encargándose de la gestión de clientes y del desarrollo de producto.

La inauguración reunió a clientes, colaboradores, potenciales clientes y representantes de los medios de comunicación. El acto estuvo encabezado por el CEO de Havas Media Network, Óscar Dorda, quien dio la bienvenida a los asistentes.

Durante el evento, la directora general de Proximia, Victoria Ducournau, presentó el nuevo posicionamiento de la agencia, centrado en convertir el arraigo local en una herramienta de crecimiento para las empresas. Ducournau destacó que Proximia no funciona como una agencia nacional con delegaciones territoriales, sino como una red de oficinas que nace desde cada entorno local y construye desde ahí una cobertura nacional.

La jornada también contó con la intervención de Javier Peralta, SEO & Product Lead de Havas Market, que analizó las principales tendencias en inteligencia artificial y su impacto en la visibilidad digital de las empresas.

Durante su exposición puso el foco en la transformación que la IA está provocando en los procesos de búsqueda y conversión, así como en la importancia de que las marcas refuercen su presencia en los entornos digitales que utilizan los modelos de inteligencia artificial como fuentes de información.

El encuentro concluyó con un cóctel y una sesión de networking para celebrar la apertura del nuevo espacio.

Una red con presencia en once ciudades

Proximia se define como la única agencia de marketing y comunicación con presencia real en once ciudades españolas. La compañía ofrece servicios que abarcan todo el ciclo de comunicación y marketing, desde medios y comunicación hasta datos, tecnología, contenidos, marketing de influencia, comercio electrónico, eventos o patrocinios.

La agencia destaca por trabajar desde el conocimiento del territorio y por acompañar a empresas con fuerte arraigo local en sus procesos de crecimiento y transformación. Además, subraya su capacidad para desarrollar campañas de alcance nacional a partir de estrategias diseñadas desde el ámbito local y mantener una relación cercana y personalizada con sus clientes.