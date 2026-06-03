Inditex propone nuevos salarios para Marta Ortega y García Maceiras: esto es lo que cobrarían

El consejo de administración de Inditex propondrá a la próxima junta general de accionistas, prevista para el 7 de julio, una actualización de las remuneraciones de la presidenta no ejecutiva, Marta Ortega; el consejero delegado, Óscar García Maceiras; y los miembros del consejo para los ejercicios comprendidos entre 2027 y 2029.

La compañía justifica esta revisión salarial por los "excelentes" resultados obtenidos por el grupo entre los ejercicios 2021 y 2025, así como por su desempeño operativo y la creación de valor para los accionistas en un contexto económico marcado por la volatilidad financiera, la incertidumbre y el aumento de los costes.

Según ha informado Europa Press, de aprobarse la propuesta, la retribución fija anual de García Maceiras pasará de 2,5 millones a 2,95 millones de euros a partir de febrero de 2027. Según Inditex, este incremento supone una subida anualizada del 3,7% respecto a la política retributiva aprobada en 2022 y se mantendrá sin cambios durante toda la vigencia del nuevo plan.

Además, la compañía plantea modificar la parte variable de la remuneración del consejero delegado. La retribución variable anual objetivo pasaría del 120% al 150% del salario fijo y un 30% de dicha cantidad se abonaría en acciones de la empresa, con la obligación de mantenerlas durante al menos dos años.

Con estos cambios, la remuneración total de García Maceiras por sus funciones ejecutivas podría alcanzar los 9,17 millones de euros, frente a los 7,3 millones actuales.

Inditex destaca que las evaluaciones realizadas por el consejo de administración reflejan una evolución "muy positiva" del directivo y su consolidación al frente de la compañía. Además, subraya que los incrementos propuestos se sitúan por debajo de la evolución salarial media de la plantilla y de las retribuciones registradas por los principales ejecutivos de las empresas del índice Stoxx Europe 50.

También Marta Ortega verá incrementada su remuneración como presidenta no ejecutiva del grupo. La propuesta contempla elevar su asignación anual de 900.000 euros a 1,05 millones de euros a partir de 2027, lo que representa un aumento anualizado del 3,5% desde su nombramiento en 2022.

La comisión de Retribuciones considera que esta actualización refleja la relevancia institucional y estratégica del cargo en una compañía con la dimensión internacional de Inditex. Asimismo, destaca que durante los últimos años el grupo ha reforzado su posicionamiento global y la proyección internacional de sus marcas bajo la presidencia de Ortega.

La propuesta también incluye una subida para el resto de integrantes del consejo de administración. La remuneración por pertenencia al órgano pasará de 100.000 a 150.000 euros anuales.

Según la empresa, el aumento responde al incremento de las responsabilidades asumidas por los consejeros en los últimos años, marcado por una mayor actividad del consejo, nuevas exigencias regulatorias y una creciente complejidad en ámbitos como la sostenibilidad y la estrategia empresarial.

Inditex defiende que las modificaciones persiguen mantener una remuneración "razonable" y competitiva, acorde con la dimensión de la compañía, los resultados obtenidos y las prácticas habituales en empresas comparables.