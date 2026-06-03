El grupo de la perfumería que cerró en la plaza de Lugo, en A Coruña, se reorganiza e inicia ERE

Este mismo año cerró en A Coruña la perfumería Avenida, del grupo Hermanos Recio, que se había instalado en la plaza de Lugo en 2019. La compañía informa este miércoles de que ha iniciado un proceso de reorganización empresarial que incluye la apertura de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a varias provincias españolas.

Una parte relevante de la estructura operativa del grupo se concentra en Castilla y León, pero también hay establecimientos en Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha y Galicia (en Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense y Vigo, entre otras localidades).

Representantes de los trabajadores y del Comité de Dirección de Perfumerías Avenida han trasladado esta información a las plantillas de aquellos establecimientos que se verán afectados por la medida, motivada "por la necesidad de evolucionar hacia una gestión comercial más moderna".

Perfumerías Avenida emplea en la actualidad a 656 personas en 26 provincias y "afronta un proceso de sucesión generacional que ha llevado a reforzar su estructura directiva con profesionales de amplia experiencia en el sector, con el objetivo de garantizar su continuidad y evolución en un entorno cada vez más exigente".

La compañía apunta a asentar un nuevo modelo de negocio "más rentable, eficiente y sostenible a medio y largo plazo". Para ello considera prioritario preservar el máximo número de empleos posible y minimizar el impacto en la plantilla, que previsiblemente se situará por debajo del 15%, con margen de reducción en función de la evolución de la campaña comercial de verano y de las negociaciones de alquiler de algunos establecimientos.

Cierres y ajustes

La reestructuración prevé el cierre de algunas tiendas y el ajuste de otras. "Todavía no existe un listado definitivo de cierres y algunas ubicaciones podrían mantenerse activas en función del resultado de las actuaciones en marcha", explica.

La empresa ha incorporado un nuevo equipo gestor encabezado por Javier Alonso, profesional con amplia experiencia en el sector de la perfumería y el retail, que ya lideró procesos de reestructuración de referencia en el mercado europeo.

La compañía afronta esta nueva etapa en un mercado que ha cambiado de forma estructural, con una mayor presión en costes, incremento de alquileres y salarios, más competencia online y la irrupción de nuevos actores.

"En este contexto, Perfumerías Avenida considera necesario adaptar su estructura para seguir siendo competitiva y reforzar su posición en el mercado", resalta la empresa. "Esta reorganización es un paso imprescindible para proteger la cadena de suministro y asegurar la continuidad del proyecto empresarial".