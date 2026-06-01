AJE Galicia reunirá en A Coruña a jóvenes empresarios en una jornada de formación y networking

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia (AJE Galicia) celebrará el próximo 4 de junio una jornada dirigida a emprendedores y profesionales en el Club Cámara Noroeste, situado en el Paseo Marítimo de A Coruña. El encuentro combinará formación práctica, espacios de networking y una mesa redonda con representantes de distintos sectores empresariales con el objetivo de fomentar la colaboración y el crecimiento del tejido emprendedor gallego.

La programación arrancará a las 10:00 horas con una presentación institucional y continuará con dos talleres especializados. La primera sesión correrá a cargo de Laura Pérez, responsable de Interior Design & Local Marketing de IKEA A Coruña, quien analizará las conclusiones del estudio LIFE@HOME Spain/Galicia y las tendencias sociales, de diseño e interiorismo que están influyendo en los negocios. Posteriormente, Miguel Miragaya, cofundador de Ámbitos Proyectos y Obras, compartirá su experiencia al frente de una empresa especializada en construcción, reformas integrales y rehabilitación.

Tras las ponencias, los asistentes podrán participar en un brunch-networking concebido para favorecer el intercambio de ideas y la generación de nuevas oportunidades de colaboración entre empresas y profesionales. La jornada continuará con una mesa redonda en la que intervendrán todos los ponentes invitados.

Además de Pérez y Miragaya, el encuentro contará con la participación de Nuria Blanco, directora de los Hoteles Plaza y Avenida de A Coruña; Antón Prieto, socio de Atlántico Abogados; y Ana de Aspe, fundadora de La Tribu Verde, consultora especializada en sostenibilidad aplicada a producciones audiovisuales, eventos y proyectos culturales.

Desde AJE Galicia destacan que esta iniciativa busca reforzar las conexiones entre emprendedores y contribuir al desarrollo empresarial de la comunidad autónoma. La asociación señala que el evento forma parte de su compromiso con la promoción del talento joven y la creación de espacios que impulsen nuevas oportunidades de negocio en Galicia.

Las inscripciones para asistir al encuentro ya están abiertas.