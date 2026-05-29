Abanca consolida con dos premios internacionales su dominio en productos estructurados

Fernández de Soria, Traquino y Pereira con el SPR Intelligence Award de Abanca en Estocolmo. Abanca

La actividad de Abanca en el negocio de productos estructurados ha sido reconocida recientemente en Londres y Estocolmo con sendos galardones en los dos premios más prestigiosos de la industria europea del sector, SRP Europe Awards y SP Intelligence Awards.

La entidad financiera gallega destaca que "estos hitos acreditan el buen desempeño del banco en el segmento de productos estructurados en España y Portugal y refuerzan su posicionamiento como entidad de referencia en el conjunto del mercado ibérico".

Los productos estructurados son una combinación de instrumentos financieros. Suele haber un instrumento de renta fija combinado con otros derivados y se diseñan a medida para adaptarse al perfil de riesgo del inversor.

Abanca recibió por primera vez el premio en la categoría Best Performance Spain & Portugal de los SRP Europe Awards, que reconoce las condiciones de sus productos estructurados en 2025 tanto en el mercado de España como de Portugal, donde la entidad es además líder absoluto en colocación de notas estructuradas.

Recogieron el galardón en representación del banco Rafael Fernández de Soria, director de Tesorería de Clientes España y Portugal de Abanca, y Carlos Traquino, team leader de Tesorería de Clientes en Abanca Portugal.

Los otros galardones de referencia en la industria europea de estructurados, los SP Intelligence Awards, premiaron por tercer año consecutivo a Abanca en la categoría Best Distributor, Portugal.

La concesión de estos premios se basa en análisis de datos y en evaluación de los candidatos en relación con los criterios de innovación, participación de mercado, desempeño y variedad de emisiones. "El banco destacó en los cuatro criterios evaluados y lideró el mercado portugués de productos estructurados durante 2025, superando a entidades de mayor tamaño", destaca Abanca.

El premio fue recogido por Anabela Pereira, team leader de Investment Products de Abanca Portugal, Carlos Traquino, team leader de Tesorería de Clientes en Abanca Portugal, y Rafael Fernández de Soria, director de Tesorería de Clientes España y Portugal de Abanca.