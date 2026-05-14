El Club Cámara Noroeste abrirá un nuevo gimnasio en A Coruña: será para socios y público general

El Club Cámara Noroeste adjudicó la gestión de su nuevo espacio de actividades deportivas, ubicado en el Baluarte del Parrote, a la empresa Dársena Athletics, tras completar el proceso de valoración de las propuestas presentadas.

El proyecto contempla la puesta en marcha de un gimnasio centrado en grupos reducidos y entrenamiento personal, que podrá ser utilizado tanto por socios de la entidad como por público general, aunque los miembros del club contarán con condiciones ventajosas.

El nuevo espacio ofrecerá distintas modalidades deportivas, entre ellas entrenamiento funcional, actividades de barre y sesiones de entrenamiento personal individualizado.

La propuesta incluye además un equipo profesional especializado compuesto por personal de atención al usuario y entrenadores para las diferentes disciplinas, con el objetivo de adaptar el servicio a la demanda de los usuarios.

Equipamiento profesional y espacios diferenciados

El gimnasio contará con equipamiento deportivo profesional preparado para un uso intensivo y distribuido en diferentes áreas destinadas a entrenamiento personal, actividades dirigidas y trabajo en sala.

Con esta iniciativa, el Club Cámara Noroeste busca ampliar su oferta de servicios y reforzar su apuesta por un espacio deportivo moderno, orientado al bienestar y a la actividad física tanto de sus socios como de la ciudadanía.