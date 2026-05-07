Luckia inaugura en A Coruña su nueva sede corporativa y un gran hub tecnológico

Luckia dio este jueves un paso más en su crecimiento con la inauguración oficial de su nueva sede corporativa en A Coruña, un edificio concebido como un gran hub tecnológico y de innovación llamado a convertirse en referencia dentro del ecosistema empresarial gallego.

El acto contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; y el presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla, además de directivos, representantes institucionales, empleados y miembros de la familia Luckia.

Las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones acompañadas por el presidente del grupo, José González Fuentes, y el vicepresidente, Alfredo González Fuentes. El edificio, diseñado por el arquitecto Carlos Rubio y desarrollado con talento gallego de la mano de Inasus, tiene capacidad para albergar a 1.000 trabajadores.

Un edificio pionero en sostenibilidad

La nueva sede incorpora diferentes sistemas de eficiencia energética y sostenibilidad, convirtiéndose en el primer edificio de Galicia en obtener el sello Leed Platino, una certificación internacional que reconoce los estándares más exigentes en diseño sostenible y eficiencia energética.

Entre sus principales características destacan una instalación geotérmica formada por 70 pozos de captación de 150 metros de profundidad, capaz de reducir hasta un 75 % el consumo energético destinado a climatización. El complejo también cuenta con paneles fotovoltaicos, sistemas de aerotermia y recogida de agua pluvial para riego.

Más allá de la arquitectura, Luckia quiere convertir el edificio en un espacio vinculado al talento y la innovación. "Nuestra voluntad es que estas oficinas no sean solo la sede de la empresa, sino también un punto de encuentro para el talento, la innovación y el emprendimiento en Galicia", aseguró José González Fuentes durante su intervención.

Lanzadera de startups y formación en inteligencia artificial

El presidente de Luckia anunció además nuevas iniciativas vinculadas al emprendimiento y la formación tecnológica. "Desde la Fundación Luckia queremos dar un paso más y contribuir firmemente al desarrollo del talento en nuestra comunidad", señaló.

Entre los proyectos avanzados figura la creación de una lanzadera de startups "para fomentar el emprendimiento, acompañar proyectos innovadores y contribuir a la creación de nuevas empresas tecnológicas en nuestro entorno".

Asimismo, también impulsarán programas de formación continua en inteligencia artificial y desarrollo de productos digitales dirigidos a profesionales y emprendedores gallegos con el objetivo de "ayudar a los profesionales de nuestro entorno a competir en un entorno cada vez más digital".

Durante su discurso, González Fuentes recordó los orígenes de la compañía en Ordes. "Hoy, 50 años después, inauguramos esta sede con una ambición completamente distinta: ser un referente global en el canal online, impulsando uno de los hubs tecnológicos más relevantes del sector a nivel nacional e internacional", afirmó.

Respaldo institucional y empresarial

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó el papel de empresas que mantienen "sus raíces en la tierra" como ejemplo de una Galicia "moderna, competitiva y conectada".

Por su parte, Antonio Fontenla puso en valor la evolución de la compañía y la figura de José González Fuentes. "Ha hecho de Luckia una compañía ejemplar, no solo por su crecimiento, su presencia internacional o sus cifras, sino por haber sabido anticiparse a los cambios hasta situarse hoy como un referente en su sector", afirmó.

El presidente de la CEC también subrayó la capacidad de la empresa para reinventarse "desde sus orígenes en las máquinas de premio, hasta su expansión en apuestas deportivas, resorts de ocio y el canal online", manteniendo al mismo tiempo "un firme compromiso con A Coruña".