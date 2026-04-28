La camiseta con sello gallego que rinde homenaje a los que trabajaron durante el apagón

A veces de la oscuridad más absoluta surgen ideas brillantes. Y si no que se lo digan a Genesal Energy. La empresa referente en soluciones de energía y la icónica marca de diseño Rei Zentolo se han unido en una colaboración creativa para dar las gracias, con sello propio (y gallego), a todos los que ayudaron a superar el apagón sufrido hace hoy exactamente un año.

Un aniversario que las dos firmas han querido recordar lanzando esta iniciativa que, tal y como señala Genesal en nota de prensa, empezó como un detalle interno para empleados, clientes y proveedores; pero terminó convirtiéndose en un proyecto de co-branding. Al conocer la intención de la energética, el equipo de Rei Zentolo no dudó en sumar su característico humor y creatividad para dar vida a una camiseta exclusiva que verá la luz en los próximos días.

"Incluso cuando todo se apaga, en Galicia siempre hay una manera de encender algo diferente"

La labor de Genesal Energy fue clave para mitigar el impacto de aquel apagón, pero desde la compañía tienen claro que el éxito no fue solo técnico. "En los momentos de mayor tensión, la fuerza está en las personas", explica Julio Arca, CEO de Genesal Energy. Para el directivo, esta alianza demuestra que la industria y la creatividad gallega pueden ir de la mano para contar historias que "trascienden lo técnico". "Incluso cuando todo se apaga, en Galicia siempre hay una manera de encender algo diferente”, añade.

Por su parte, Pablo Zentolo, director creativo de la marca textil, destaca que la propuesta encajaba a la perfección con su filosofía de "creatividad con propósito". El resultado es una prenda que simboliza el orgullo local y la capacidad de respuesta colectiva ante una situación crítica.

La camiseta se repartirá entre los trabajadores y colaboradores como símbolo de gratitud, marcando lo que ambas empresas esperan que sea solo el primer paso de una relación a largo plazo. Una sinergia natural vinculada al territorio que demuestra que, cuando el talento gallego se junta, no hay apagón que se resista.