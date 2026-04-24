Nace en A Coruña una red para impulsar el liderazgo femenino en tecnología: "Un círculo de iguales"

A Coruña acogió este viernes el lanzamiento nacional de Ellas Innovan, una nueva red de liderazgo en innovación y tecnología que nace con vocación intersectorial y alcance estatal. Se trata de una iniciativa creada por tres empresarias gallegas que reúne a profesionales de referencia con el objetivo de fomentar la transformación de las organizaciones a través de la colaboración, la conexión y la diversidad de pensamiento.

La presentación tuvo lugar en la sede de la Autoridad Portuaria de A Coruña y estuvo moderada por el director de Quincemil y Treintayseis, Pablo Grandío, que acompañó a las fundadoras en el estrado y destacó la importancia de promover el liderazgo femenino y la gran potencia que es A Coruña en su creación: "En esta ciudad que es rebelde y que tiene el obispo lejos. Siempre ha habido la transgresión de que las mujeres lideren con una larga trayectoria que empieza en María Pita y todavía no ha terminado porque tienen mucho que decir".

El consejo fundador de esta nueva red de liderazgo femenino está integrado por Laura Rodríguez Couce, directora de desarrollo de negocio de Instra Ingenieros; Berta Caro, directora global corporativa de Tecalis; y Raquel Maqueira, CEO de 91º y cofundadora de Embermind Technologies. Según explican sus promotoras, la iniciativa busca "activar capital social de alta calidad" mediante la conexión entre profesionales y la creación de espacios de colaboración.

La propia Berta Caro, que acaba de ser nominada a los premios empresariales DUX, reconoció al principio del evento que "la cima de la pirámide corporativa es solitaria" y que para el sector tecnológico y siendo mujer, esa soledad "es una barrera estadística". Por ello, las tres fundadoras buscaban "un lugar y un círculo de iguales", un espacio donde no tuviesen que explicar por qué estaban allí, sino que iban a construir una vez allí.

También intervinieron el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, que quiso destacar las considerables cifras de mujeres que a día de hoy desarrollan su actividad profesional en el organismo público. Por su parte, la Concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade del Concello da Coruña, Nereida Canosa, insistió en que todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad: "En la Unión Europea, solo una de cada cinco personas especialistas en TIC es mujer y a escala global apenas una de cada tres personas investigadoras es una mujer. Eso significa que seguimos lejos de aprovechar todo el talento disponible en los sectores que más van a condicionar el futuro económico, tecnológico y social".

El evento incluyó una mesa redonda bajo el título 'Innovación que crea y transforma el futuro', que contó con representantes de compañías como Google y Telxius, así como expertos en inteligencia artificial vinculados a Possible. Además, se dio a conocer el consejo impulsor de la red, en el que figuran Juan Diego Pérez Freire, director general de la Autoridad Portuaria; Alberto Garnil, director general de Icon y presidente del Clúster de Comunicación; y José Luis Casal, managing director de Industry X en Cionet, entre otros perfiles destacados del ecosistema empresarial.

Apoyo de instituciones y empresas

Ellas Innovan cuenta con el respaldo de entidades como la Autoridad Portuaria, el Concello de A Coruña, la Xunta de Galicia y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, lo que refuerza su conexión con el entorno institucional. Además, empresas como Possible, Hesperia Coruña o Icon participan como patrocinadoras, junto al apoyo de organizaciones como Tecalis, 91º y Embermind Technologies.

La red aspira a consolidarse como un referente nacional en liderazgo e innovación, promoviendo alianzas estratégicas y espacios de colaboración entre profesionales de distintos sectores.