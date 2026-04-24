La Autoridad Portuaria de A Coruña aprueba la ampliación de la concesión de Repsol en Punta Langosteira

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña aprobó esta mañana la modificación de la concesión de Repsol en el Puerto Exterior, que tiene el objetivo de completar el traslado de la terminal marítima de la compañía energética a las instalaciones de Punta Langosteira.

Repsol opera en el Puerto Exterior desde 2015, cuando inició el movimiento de graneles sólidos (coque y azufre) en la dársena de Langosteira. Posteriormente, en 2023 trasladó al Puerto Exterior todas las descargas de crudo que se venían realizando en el puerto interior, en virtud de una concesión otorgada por la Autoridad Portuaria, y ahora se ha aprobado de forma definitiva la solicitud de la empresa de modificar esta concesión para incluir todas las operaciones de graneles líquidos.

Esta modificación amplía otros 15 años al período ya otorgado de 35 años en la primera fase y se incrementa la superficie concesionada, alcanzando un total de 129.000 metros cuadrados, contabilizando superficie terrestre y lámina de agua.

La multinacional española destinará 140 millones de euros a las obras necesarias para completar su traslado al Puerto Exterior, que se suman a los 126 millones que invirtió en la primera fase.

Con todo ello, se prevé que a finales de 2027 ya se operen en Punta Langosteira todos los tráficos de Repsol, sumando, a los actuales de crudo y graneles sólidos, otras materias primas y productos refinados, facilitando además la estrategia de la empresa vinculada a la gestión de nuevas materias primas de origen orgánico y productos bajos en carbono.

Este nuevo hito contribuirá asimismo a conformar el hub de energías renovables que supone la puesta en marcha del proyecto Green Port, así como al desarrollo del proyecto Coruña Marítima, junto a los traslados que están realizando el resto de operadores de graneles.

Pérez Torres

Además, el Consejo aprobó la nueva ampliación de las instalaciones de Pérez Torres Marítima en el Puerto Exterior, con la construcción de dos nuevos módulos de almacenamiento de mercancías que suman 5.207 metros cuadrados de superficie.

Pérez Torres es titular de su concesión en Langosteira desde 2014, y en los últimos años ha incorporado nuevos terrenos, medios mecánicos de última generación y servicios auxiliares para ganar en eficiencia y capacidad operativa.

En la actualidad, la concesión suma 46.000 metros cuadrados de superficie, con almacenes cubiertos que totalizan 30.000 metros cuadrados. Con la ampliación que se aprobó hoy, pasará a disponer de 35.000 metros de almacenes cubiertos, continuando así el proceso de traslado de las operaciones desde el puerto interior hasta el exterior.

Pérez Torres es un operador destacado tanto en el puerto interior como en la dársena de Punta Langosteira. La empresa gallega, fundada en 1962, ofrece soluciones logísticas integrales y está presente en diferentes puertos gallegos y del resto de España, así como en Portugal, China, Estados Unidos y Sudamérica.