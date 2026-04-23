Ya es oficial: cuatro premios de 20.000 euros para las mejores iniciativas empresariales de A Coruña

Galicia cuenta con un ecosistema emprendedor activo y en crecimiento. Por provincias, la mayoría de las empresas tiene sede en A Coruña, con 93.353 compañías, según el Directorio de Empresas y Unidades Locales del Instituto Galego de Estadística (IGE).

Para dar visibilidad y poner en valor aquellas iniciativas empresariales que impulsen cambios reales en el ámbito socioeconómico, la Diputación de A Coruña ha anunciado esta semana la nueva convocatoria de los Premios PEL con cuatro premios de 20.000 euros.

Cuatro premios de 20.000 euros

La octava edición de los Premios PEL ya está en marcha. Dicha convocatoria repartirá un total de 80.000 euros a las mejores iniciativas empresariales de la provincia de A Coruña, con premios de hasta 20.000 euros para los primeros clasificados.

En total, el concurso contará con cuatro categorías. Estas son:

Iniciativa emprendedora. Destinada a reconocer la labor de las personas autónomas, microempresas, pequeñas y medianas que iniciasen su actividad empresarial en 2024, 2025 o 2026.

Destinada a reconocer la labor de las personas autónomas, microempresas, pequeñas y medianas que iniciasen su actividad empresarial en 2024, 2025 o 2026. Trayectoria empresarial. Destinada a reconocer la trayectoria de las empresas autónomas, microempresas, pequeñas y medianas empresas que comenzasen su actividad empresarial durante 2023 o con anterioridad.

Destinada a reconocer la trayectoria de las empresas autónomas, microempresas, pequeñas y medianas empresas que comenzasen su actividad empresarial durante 2023 o con anterioridad. Iniciativa territorio sensible. Destinada a personas autónomas, microempresas, pequeñas y medianas empresas que cuenten con proyectos que contribuyan a la transición ecológica y energética, la lucha contra el cambio climático, etcétera.

Destinada a personas autónomas, microempresas, pequeñas y medianas empresas que cuenten con proyectos que contribuyan a la transición ecológica y energética, la lucha contra el cambio climático, etcétera. Iniciativa empresarial singular. Destinada a reconocer a personas autónomas, microempresas, pequeñas y medianas empresas con iniciativas empresariales de autoría creativa, originales y con carácter singular.

A mayores, la octava edición de los Premios PEL contempla una categoría honorífica a propuesta del jurado, sin postulación previa de entidades y sin importe económico: mención del jurado a la mejor iniciativa transformadora del rural.

Requisitos y cómo inscribirse

La candidatura ganadora de cada una de las cuatro categorías recibirá un premio de 20.000 euros, con la excepción de que el jurado decida conceder accésits a la segunda candidatura clasificada de alguna categoría, cuando entre la primera y la segunda candidatura medie una diferencia de inferior o igual a 5 puntos.

En este supuesto, la ganadora recibirá un premio de 15.000 euros y la segunda clasificada un accésit de 5.000 euros.

Pueden participar en los Premios PEL pequeñas y medianas empresas, microempresas y personas autónomas con domicilio fiscal en un concello de la provincia de A Coruña.

Tanto la presentación de candidaturas como el resto de la tramitación se realizará por vía telemática a través de la plataforma de la Diputación Provincial de A Coruña. El plazo permanecerá abierto hasta el 12 de mayo, a las 14:00 horas.

¿Cuándo será la entrega de premios?

Las entidades ganadoras se darán a conocer en un acto de entrega de premios organizado por la entidad provincial, previsto para mediados del mes de junio.