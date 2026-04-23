Empresas y expertos se reúnen en A Coruña para abordar los retos de la movilidad sostenible de la mano de BBVA

BBVA ha reunido a directivos, expertos y empresas en A Coruña para abordar los desafíos de la movilidad sostenible y la descarbonización del transporte en un encuentro celebrado el este jueves en el Nordés Club Empresarial.

La jornada ha contado con la participación de representantes del ámbito público y privado, entre ellos el director del Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), así como directivos de compañías como Monbus, Grupo TT o Repsol, junto a especialistas en sostenibilidad y movilidad.

El evento ha puesto el foco en el papel de la colaboración y la financiación para avanzar hacia modelos de movilidad más eficientes, con mesas de debate centradas en la estrategia empresarial, la electrificación de flotas y el desarrollo de infraestructuras.

A lo largo de la mañana se han compartido experiencias y visiones sobre cómo afrontar este proceso de transformación, en un entorno donde las decisiones que se tomen hoy marcarán el futuro del transporte en los próximos años.

"La electrificación de la movilidad empresarial no es solo una cuestión de incorporar vehículos eléctricos. Es un proceso mucho más amplio que implica repensar la operativa, anticipar necesidades energéticas y planificar la inversión a medio plazo", ha señalado Carlos Martínez, jefe de propuesta de valor en movilidad eléctrica de BBVA en España.

"Las compañías que ya están avanzando en este camino saben que todo empieza mucho antes, analizando la capacidad eléctrica disponible, dimensionando las infraestructuras y definiendo cómo abordar una transición que puede extenderse durante varios años. Desde BBVA acompañamos a las empresas en ese recorrido, ayudándolas a estructurar proyectos complejos y a tomar decisiones con una visión integral", ha añadido.