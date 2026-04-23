A Coruña acoge el lanzamiento nacional de Ellas Innovan, una red para impulsar el liderazgo en tecnología e innovación

El evento tendrá lugar en la sede de la Autoridad Portuaria de A Coruña

A Coruña será este viernes el escenario del lanzamiento nacional de Ellas Innovan, una nueva red de liderazgo en innovación y tecnología que nace con vocación intersectorial y alcance estatal. La iniciativa reúne a profesionales de referencia con el objetivo de fomentar la transformación de las organizaciones a través de la colaboración, la conexión y la diversidad de pensamiento.

El proyecto pone el foco en el impulso del liderazgo femenino como motor de cambio, aunque se concibe como un ecosistema abierto que integra también a hombres en posiciones de decisión. Su finalidad es generar un espacio de intercambio de conocimiento y desarrollo de liderazgo entre perfiles con responsabilidad en distintos sectores estratégicos.

La red está impulsada por un consejo fundador integrado por Laura Rodríguez Couce, directora de desarrollo de negocio de Instra Ingenieros; Berta Caro, directora global corporativa de Tecalis; y Raquel Maqueira, CEO de 91º y cofundadora de Embermind Technologies. Según explican sus promotoras, la iniciativa busca “activar capital social de alta calidad” mediante la conexión entre profesionales y la creación de espacios de colaboración.

Un evento con respaldo institucional y empresarial

La jornada de presentación tendrá lugar en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de A Coruña e incluirá una mesa redonda bajo el título “Innovación que crea y transforma el futuro”. En ella participarán representantes de compañías como Google y Telxius, así como expertos en inteligencia artificial vinculados a Possible.

Durante el acto también se dará a conocer el consejo impulsor de la red, en el que figuran Juan Diego Pérez Freire, director general de la Autoridad Portuaria; Alberto Garnil, director general de Icon y presidente del Clúster de Comunicación; y José Luis Casal, managing director de Industry X en Cionet, entre otros perfiles destacados del ecosistema empresarial.

Apoyo de instituciones y empresas

Ellas Innovan cuenta con el respaldo de entidades como la Autoridad Portuaria, el Concello de A Coruña, la Xunta de Galicia y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, lo que refuerza su conexión con el entorno institucional. Además, empresas como Possible, Hesperia Coruña o Icon participan como patrocinadoras, junto al apoyo de organizaciones como Tecalis, 91º y Embermind Technologies.

La red aspira a consolidarse como un referente nacional en liderazgo e innovación, promoviendo alianzas estratégicas y espacios de colaboración entre profesionales de distintos sectores.

Una red con mirada de futuro

Con este lanzamiento, A Coruña se posiciona como punto de partida de una iniciativa que pretende impulsar la innovación empresarial desde una perspectiva inclusiva y diversa, con especial atención al papel del liderazgo femenino en los entornos tecnológicos y de toma de decisiones.