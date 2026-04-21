El Puerto de Ferrol-San Cibrao genera más de 700 millones al año en Galicia

Los puertos de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao generan más de 705 millones de euros anuales y 4.248 empleos en Galicia, según un estudio de impacto económico presentado este martes. El informe refuerza el papel de estas infraestructuras como uno de los grandes motores económicos del norte gallego.

El análisis, elaborado por Teirlog Ingeniería junto a la Universidad de Cantabria, concluye que la actividad portuaria representa el 0,41% del PIB gallego y hasta el 7,27% en las comarcas de Ferrolterra y A Mariña.

A pesar de tratarse de datos de 2023, un año marcado por la caída del tráfico portuario debido a la transición energética, los puertos mantuvieron un fuerte impacto económico y laboral.

En total, la actividad generó 284 millones de euros de impacto directo, más de 223 millones indirectos y cerca de 197 millones inducidos.

En empleo, se traduce en más de 1.000 puestos directos, casi 1.500 indirectos y más de 1.700 vinculados a la actividad económica asociada.

El estudio también destaca que los puertos funcionan como una plataforma logística clave para sectores como la metalurgia, la industria química, la energía o la construcción naval, siendo este último especialmente relevante por su capacidad para generar empleo y actividad económica.

Además, el informe analiza los llamados "impactos ampliados", que incluyen otras actividades ligadas al entorno portuario.

Entre ellas sobresalen la construcción naval, con 230 millones de euros, la eólica marina y energías renovables con 137 millones, así como la pesca, el turismo y la náutica recreativa.

La dependencia económica

Uno de los datos más relevantes es el análisis de dependencia económica. El estudio advierte de que una alteración importante en la actividad portuaria podría provocar pérdidas cercanas a los 700 millones de euros y más de 2.600 empleos, lo que evidencia su carácter estratégico para Galicia.

Desde la Autoridad Portuaria subrayan que estos datos confirman la importancia del sistema portuario de Ferrol-San Cibrao como pieza clave para la competitividad gallega, especialmente en un contexto de diversificación hacia sectores emergentes como la eólica marina.

El informe, basado en datos de 2023 y siguiendo la metodología de Puertos del Estado, apunta a un modelo de crecimiento vinculado a la industria y la energía, con capacidad para generar empleo y atraer nuevas inversiones en el futuro.