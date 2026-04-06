A Coruña inaugura una nueva embarcación de apoyo para obras marítimas

Este lunes, Maritime Global Services ha inaugurado en A Coruña una nueva embarcación que servirá para trabajos en obras marítimas. Se trata del Viote, que se estrenó con un acto en la dársena de Oza y lleva por nombre una combinación de los apellidos de la familia de la compañía, Vidal Otero.

Esta embarcación multipropósito se incorpora a la flota de esta compañía, especializada en servicios de la industria marítima y portuaria y partirá hacia Marruecos en las próximas semanas.

Desde el puerto coruñés, esta misma mañana Diego Vidal presentaba el barco ante personalidades de la Autoridad Portuaria, el Capitán Marítimo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Repsol, así como de Remolcadores y Prácticos del Puerto.

"Es el buque insignia de Maritime Global Services. Se destinará a chartear empresas que se dediquen a obra marítima. Su primer destino será Marruecos, en la primera semana de mayo", detalló. El Viote podrá realizar trabajos de obra civil marítima y de apoyo de trabajos offshore como colocación de cadenas y tiene tres camarotes y capacidad para seis tripulantes.

De tipo multicat, el Viote cuenta con 23,90 metros de eslora y 9,6 metros de manga y se podrá alquilar para este tipo de actuaciones. Tiene además dos grúas, de las cuales la principal es de 20 toneladas. Opera bajo bandera española y está certificada para navegar sin restricción en cualquier parte del mundo, por lo que podrá actuar en distintos países.