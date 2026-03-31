Axober impulsa una jornada en Carballo para facilitar la expansión de empresas gallegas a Portugal

El encuentro está dirigido a empresas del entorno de Bergantiños y A Coruña para fomentar vías de expansión desde Galicia a Portugal

El tejido empresarial de Bergantiños pondrá el foco en la internacionalización el próximo 10 de abril. El Complejo La Base, en Carballo, acogerá la jornada “Portugal: oportunidades para empresas gallegas”, una iniciativa organizada por la Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober) con el objetivo de acercar a las empresas locales las claves para expandirse al mercado luso, y que cuenta también con la colaboración de Quincemil.

El encuentro, que se celebrará en horario de 10:30 a 15:30 horas, está dirigido tanto a socios de la entidad como a cualquier empresa interesada en abrir nuevas vías de negocio en Portugal, y es posible apuntarse siguiendo este enlace. Durante la sesión, distintos expertos ofrecerán una visión práctica sobre los principales aspectos que deben tener en cuenta las compañías en su proceso de implantación en el país vecino, desde cuestiones fiscales y legales hasta operativa bancaria o ayudas disponibles.

Dos bloques temáticos

La jornada se estructurará en dos bloques temáticos. El primero estará centrado en la creación y estructura empresarial, abordando temas como la planificación fiscal, los trámites legales o la apertura de cuentas bancarias para operar a nivel transfronterizo. El segundo bloque pondrá el foco en la protección y el apoyo empresarial, con intervenciones sobre gestión de riesgos, seguros, incentivos fiscales y el ecosistema empresarial portugués.

Entre los ponentes figuran profesionales del ámbito de la consultoría, el derecho, la banca y la empresa, así como representantes de entidades especializadas en el mercado portugués. Además, el programa incluye un espacio final de networking y comida, concebido para fomentar el contacto directo entre empresas gallegas y portuguesas y facilitar posibles colaboraciones.

Desde Axober destacan que esta jornada busca ofrecer herramientas prácticas para que las empresas puedan afrontar con mayor seguridad su expansión internacional, en un contexto en el que Portugal se presenta como un mercado estratégico por su proximidad y afinidad económica.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la web de la asociación. El coste de participación es de 60 euros, incluyendo la asistencia, la comida y el acceso al espacio de networking.

Programa de la jornada

La jornada comenzará a las 10:30 horas con la bienvenida institucional, a cargo de Julio Vila Pérez, CEO del Grupo Vila Castro y moderador del evento, y de Diego Iglesias, presidente de Axober.

Bloque 1: Estructura y creación de empresa

10:40 horas : Portugal como oportunidad para empresas gallegas, con Antónia Pereira (Grupo Vila Castro).

11:00 horas : Cómo planificar una empresa en Portugal (impacto fiscal), por Rui Pinho (INOBEST Consulting).

11:30 horas : Trámites legales para crear una empresa en Portugal, a cargo de Tânia Rocha.

11:55 horas : Apertura de cuenta bancaria y operativa cross-border, con Decio Filipe Ribeiro (ABANCA Galicia).

12:15 horas: Pausa café.

Bloque 2: Protección y apoyo empresarial

12:45 horas : Gestión del riesgo empresarial y seguros en Portugal, con Nuno Gonçalves (NG Consultadoria de Seguros).

13:10 horas : Incentivos fiscales y subvenciones a la inversión, por Rui Ribeiro (INOBEST Consulting).

13:35 horas : Ecosistema empresarial y asociaciones de apoyo en Portugal, con representación de CEVAL (Confederação Empresarial do Alto Minho).

13:50 horas: Cierre y consultoría, con Grupo Vila Castro y OPV Business Networking.

La jornada finalizará a las 14:00 horas con una comida y espacio de networking para fomentar la colaboración entre empresas gallegas y portuguesas.