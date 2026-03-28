El gallego Amancio Ortega cumple 90 años: siempre ligado a A Coruña

Amancio Ortega cumple 90 años. Lo hace como ha vivido siempre: sin grandes celebraciones públicas y alejado del foco mediático. En parte, todavía sigue dentro ese chaval que a sus 14 años dejó la escuela para ponerse a trabajar. Detalles de su vida que hoy hacen que todo el mundo lo recuerde por su humildad.

Nacido en Busdongo (León) y criado en A Coruña desde los 12 años, su historia sigue siendo la de alguien que empezó desde abajo. Hijo de un ferroviario, dio sus primeros pasos como recadero en una camisería y más tarde como dependiente, antes de comenzar a confeccionar ropa desde casa junto a Rosalía Mera.

Aquel proyecto inicial acabaría convirtiéndose en un imperio global. En 1963 fundó Goa Confecciones y, en 1975, abrió la primera tienda de Zara en A Coruña. Diez años después nacería Inditex, el grupo que transformó la industria textil con un modelo basado en la rapidez, el control de la producción y la cercanía al cliente.

Hoy, la compañía cuenta con miles de tiendas en todo el mundo y Ortega se mantiene entre las mayores fortunas del planeta. Según el ranking de Forbes, vuelve a situarse entre los diez más ricos del mundo, con un patrimonio que supera los 148.000 millones de dólares.

Sin embargo, poco ha cambiado en su forma de vida. Fiel a su carácter reservado, apenas concede entrevistas ni protagoniza actos públicos. Su entorno sigue siendo reducido y su día a día gira en torno al trabajo y a la familia, en la ciudad de A Coruña.

En ese ámbito, el relevo generacional ya es una realidad. Desde 2022, su hija Marta Ortega está al frente de Inditex como presidenta, consolidando una transición que se había ido gestando durante años. Bajo su liderazgo, la compañía ha reforzado su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.

Aun así, Ortega sigue ahí. Presente, aunque en segundo plano. Como si el paso del tiempo no fuese con él. A sus 90 años, el hombre que revolucionó la moda continúa fiel a una idea que ha marcado toda su vida: el trabajo constante, lejos del ruido y cerca de casa.