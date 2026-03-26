Grupo Malasa amplía sus instalaciones en Cerceda (A Coruña): sumará 12.000 metros cuadrados más

Grupo Malasa apuesta por Cerceda como base para consolidar y expandir su actividad como firma de referencia en los sectores del retail, el contract y la obra civil. Así lo confirmó esta mañana el presidente del Grupo, Javier Pérez Patiño, en el marco de una visita del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y del alcalde de este municipio, Juan Manuel Rodríguez, a las instalaciones de la compañía en el Polígono de O Acevedo.

En el marco de esta visita, Javier Pérez aseguró que "mantener el arraigo local es una decisión estratégica y emocional, y una muestra de nuestra confianza en el potencial industrial de Galicia". Una confianza que, según dijo, se concreta en la ampliación que la firma está ejecutando en O Acevedo, que permitirá añadir casi 12.000 metros cuadrados a los 60.000 actuales.

El presidente del Grupo recordó el nacimiento de la empresa hace más de 30 años como una ferretería familiar y la evolución que ha llevado a Grupo Malasa a convertirse en un grupo industrial internacionalizado. Actualmente, la compañía cuenta con seis plantas productivas y una plataforma logística en España, así como una planta en México. "A día de hoy, el 50 % del negocio es internacional, con presencia en 90 países y más de 45.000 proyectos ejecutados".

Javier Pérez destacó que ha sido "un crecimiento basado en el esfuerzo, la innovación, y el compromiso con el entorno, en el que hemos tratado siempre de mantener nuestra esencia, de empresa familiar, y también de compromiso con la calidad en el diseño y fabricación".

Asimismo, destacó al equipo, integrado por casi 1200 personas empleadas en España y México, como pilar indispensable de esta evolución. En este sentido, detalló que, en Cerceda, la firma cuenta con un equipo de 800 personas, sumando talento en perfiles de muy alta especialización.

El presidente de Grupo Malasa también quiso subrayar ante el delegado del Gobierno y el alcalde de Cerceda "la importancia de la colaboración público-privada, para reforzar un entorno estable para la industria, el empleo y la internacionalización", y brindó toda la colaboración de la firma en este camino.

Sostenibilidad, innovación e internacionalización

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, afirmó que "cando falamos de industria en Galicia, de sostibilidade, de innovación e de internacionalización, falamos de compañías como o Grupo Malasa; empresas que fan mellor a Galicia, creando emprego de calidade, xerando riqueza e construíndo futuro desde o territorio, desde aquí, desde Cerceda".

"Hoxe confirmamos que estamos avanzando cara a un modelo produtivo máis competitivo, sostible e preparado para os retos dos vindeiros anos e, nese camiño, o Goberno vai seguir sendo o mellor aliado para as empresas", dijo.