Estrella Galicia lanza 'La de Café', su nueva cerveza de edición limitada

Estrella Galicia ha dado a conocer su nueva propuesta dentro de su línea más innovadora con el lanzamiento de La de Café, una cerveza tipo Coffee Stout que apuesta por un perfil suave, cremoso y con marcados matices tostados.

La presentación tuvo lugar en el Café Universal, donde la marca organizó un evento temático para acercar esta nueva variedad al público.

La cita reunió música en directo, propuestas gastronómicas, productos exclusivos y una cata guiada, en la que los asistentes pudieron descubrir las características sensoriales de esta edición limitada.

Elaborada con café procedente de Brasil y tostado en Galicia, la nueva receta pone el foco en la combinación entre cerveza y café como tendencia en auge, ofreciendo una experiencia distinta dentro del catálogo habitual.

El café utilizado procede de una cooperativa femenina situada en Caparaó, vinculada a modelos de producción sostenibles y con impacto social.

Este lanzamiento se enmarca dentro del proyecto Fábrica de Cervezas de Estrella Galicia, una iniciativa impulsada por Hijos de Rivera que busca explorar nuevas recetas, ingredientes y estilos.

Se trata de un espacio donde la experimentación y la creatividad marcan cada propuesta, con ediciones limitadas que van más allá del producto para convertirse en experiencias.