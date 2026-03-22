Carballo sigue creciendo como polo industrial: así será la ampliación del polígono de Bértoa

El plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia (Psoaeg), documento marco plurianual que recoge intervenciones de la Xunta en suelo empresarial, tiene un capítulo reservado para el polígono de Bértoa en Carballo (A Coruña), inaugurado a mediados de 1990 e inmerso en la actualidad en su segunda ampliación.

El proceso es largo y este mes de marzo ha entrado en la etapa en que el proyecto de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ampliación, de casi 630.000 metros cuadrados, se somete a información pública tras haber sido aprobado inicialmente.

De manera paralela, el desarrollo urbanístico que contiene el plan estructurante de la ampliación, que ya ha superado la evaluación ambiental, está en fase de estudio de alegaciones previa a su aprobación.

Cuando ambos pasos se completen (el plan de expropiación y el plan urbanístico), la siguiente etapa será la licitación de la urbanización de las nuevas zonas del parque empresarial.

Mapa de las zonas de ampliación en el polígono de Bértoa.

El aumento de superficie en el polígono de Bértoa está promovido por el organismo autonómico Xestur y responde a la demanda de suelo industrial en la comarca. "Un estudio de demanda interna nos revela que las propias empresas requieren 80.000 metros cuadrados más", expone Pablo Rodríguez, gerente del parque desde hace siete años.

Reparto de superficie

El polígono coruñés ocupa 1,2 millones de metros cuadrados al borde de la autopista AG-55 en las afueras del núcleo municipal de Carballo. Fue de promoción privada en sus primeras décadas de actividad y desde 2008 lo impulsa la Xunta a través de Xestur.

Incluido en el Psoaeg, su ampliación se producirá en los terrenos colindantes de su actual superficie. En el sector A, al oeste, se ganarán más de 443.000 metros cuadrados; en el B, al este, cerca de 111.000.

Con todas las parcelas de promoción pública generadas con la primera ampliación ocupadas, señala Rodríguez, surge nueva demanda de suelo. "El sector A se destinará a empresas con necesidad amplia de terreno, el B para volúmenes más reducidos".

El parque de Bértoa tiene 237 inquilinos, con la construcción, el metal, el transporte y el sector químico como campos con mayor presencia. Para el gerente, la demanda de espacio se ajusta a varias razones.

Emprendimiento, suelo y Langosteira

"La principal causa, creemos que la más importante, es el espíritu emprendedor de Carballo y su comarca, donde la mayoría de empresas son familiares, con una media de edad baja, gente joven que monta su empresa y necesita suelo", explica Pablo Rodríguez.

El gerente apunta también que el suelo en Bértoa tiene un precio "bastante competitivo" en comparación con otras áreas industriales, en superficie llana y poco rocosa y con acceso directo desde la autopista.

Vista vía satélite del área que abarca el parque empresarial de Bértoa (Carballo). Google Maps

La cercanía con el puerto exterior de A Coruña es otro factor relevante: "La actividad potente y creciente que se está produciendo en punta Langosteira refuerza la capacidad tractora de polígonos como Morás, A Laracha y Carballo, que tendrán mayor auge, tanto para la operatividad de empresas locales como de fuera".

Rodríguez prevé que la ampliación de parcelas a ambos lados del parque de Bértoa satisfará la demanda de espacio de empresas de la zona y la de aquellas compañías externas que necesiten mayor superficie, entre 50.000 y 100.000 metros cuadrados.

Alrededor del 80% de las empresas instaladas en Bértoa son de Carballo y su área. También trabajan otras de distintos puntos de Costa da Morte y en los últimos años se han desplazado firmas que antes desarrollaban su actividad en los polígonos coruñeses de Agrela y Pocomaco.

La ampliación de suelo empresarial promovida por la Xunta a través de un plan de ordenación apunta también al desarrollo de los parques de Coristanco y Cabana de Bergantiños, de 173.000 y 267.000 metros cuadrados respectivamente. El Gobierno gallego tramita también en la provincia de A Coruña la ampliación del parque empresarial de Sionlla (Santiago) y la fase C de Morás (Arteixo).