Galicia suma nuevos supermercados inclusivos para las personas mayores

Vegalsa-Eroski y Cruz Roja, a través de una colaboración, han acordado reforzar el modelo de supermercado inclusivo para personas mayores en unos 79 establecimientos de Galicia, Asturias y Castilla y León. El programa parte de un Decálogo de Buenas Prácticas de Atención a Personas Mayores elaborado por Cruz Roja y que parte del estudio La experiencia de compra de las personas mayores en Galicia de la Cátedra Cruz Roja USC.

En total, Cruz Roja impartirá nueve talleres en distintos supermercados para dar a conocer el decálogo y llevar a cabo actividades en las que el personal puede ponerse en la piel de personas mayores a través de un traje adaptado, facilitado por Cruz Roja. Con él pueden experimentar las principales patologías asociadas al proceso de envejecimiento, como son la pérdida de movilidad y disminución de agudeza sensorial, e incluso otras más específicas como la hemiparesia o la EPOC, entre otras.

En Vegalsa-Eroski seguimos trabajando para que nuestras tiendas sean espacios cercanos e inclusivos para todas las personas. Tras el éxito de la primera edición en Eroski Center, hemos decidido extender el programa de formación a nuestra red de Autoservicios Familia para mejorar la atención a nuestros clientes de 65 años y más junto a Cruz Roja, una entidad que conoce a fondo las necesidades del colectivo", señala la representante del área de Cliente de Vegalsa-Eroski, Marta Santos, en un comunicado de la compañía.

Por su parte, Trini de Lorenzo Otero, responsable de proyectos de la Unidad de Innovación de Cruz Roja en Galicia, destaca que "los supermercados de proximidad son espacios esenciales en la vida cotidiana de muchas personas mayores. Por eso, promover una atención libre de edadismo y formar a los equipos desde la experiencia directa es fundamental para contribuir a una sociedad más inclusiva".

"Crear supermercados inclusivos es apostar por un modelo social donde todas las personas, con independencia de su edad, puedan participar plenamente", añade.

Recomendaciones de buenas prácticas

Entre las principales recomendaciones se encuentran aspectos de relevancia como la accesibilidad, la ergonomía y la atención personalizada. El estudio El supermercado de proximidad. La experiencia de compra de las personas mayores en Galicia permitió identificar también barreras frecuentes y propuestas para mejorar la usabilidad y el trato en los establecimientos.

Así, los consejos parten de la necesidad de crear un ambiente seguro y de confianza en el supermercado para este colectivo, de ayudarles si se desorientan, utilizar una comunicación clara y amigable o contactar con los familiares en caso necesario.

La guía también recuerda la importancia de no generalizar, ya que no todas las personas mayores están enfermas ni tienen achaques; de evitar el paternalismo; de no criticar, respetando sus opiniones y costumbres, ofreciendo ayuda y consejo, pero permitiendo que decidan por sí mismos; emplear siempre una escucha activa y explicar de diferentes formas, en caso de que no entiendan.