El arroz como alternativa a la madera de Galicia: "La sostenibilidad no es moda, es obligación"

La sostenibilidad es un concepto que diversifica objetivos y afronta la quiebra de límites en ámbitos sociales, económicos y ambientales. El equilibrio y la protección inspiran proyectos de todo tipo, como el que hace unos seis años puso en marcha David Camba: el desarrollo de materiales sostenibles para arquitectura, interiorismo y contract (oficinas, comercios, hostelería).

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia (AJE) acaba de otorgar a Camba el Premio Xove Empresaria/o-Abanca por la actividad de su empresa, Birdmind, con sede en el parque empresarial de O Campiño, en Pontevedra. Rice Tab, un tablero ecológico fabricado a partir de cascarilla de arroz, es su principal producto y creación.

Vocación, innovación y dedicación explican el compromiso de este emprendedor gallego ya reconocido antes de que Birdmind se convirtiese en industria y enfilase un camino de consolidación que la ha puesto en contacto con clientes nacionales e internacionales.

¿Qué factores están en el origen de Birdmind?

Desde que era pequeño se me dio por tratar de hacer pequeños inventos. Me encerraba con herramientas y me dedicaba a este hobby, como para desconectar del mundo. Hace seis años empecé a investigar en el garaje qué tipo de materiales se podían usar para fabricar cosas generalmente hechas de madera.

¿El sector lo conocía bien?

Llevaba toda la vida trabajando en retail y contract, en una empresa especializada en la que hacíamos muchas toneladas de tableros a la semana. Busqué una alternativa a los tableros convencionales de madera sin tener que esperar a que los árboles creciesen, se talasen y triturasen. A base de prueba error durante dos años, probé diversos materiales. La investigación llevó tiempo, hicimos fichas técnicas y análisis antes de patentar la solución final y comenzar a producir tacos de 20 por 20 centímetros.

Muebles con Rice Tab (tablones de cascarilla de arroz) fabricados en Birdmind. Cedida

¿Qué materiales probó?

Varias materias primas, desperdicios agrícolas o de otras empresas. Esa es la filosofía: aprovechar residuos. Acertamos con la cascarilla de arroz, que es el que hemos sacado al mercado, Rice Tab, desde diciembre de 2024, cuando nació Birdmind.

¿Qué particularidades tiene esta materia prima?

Tiene propiedades hidrófugas, ignífugas y antifúngicas, no le afecta la polilla ni la carcoma. Presenta mejores características que los tableros convencionales. Hemos ampliado la innovación con Rice Tab Plus, que añade otro residuo autóctono, polvo de concha de mejillón, con el que el tablero alcanza la clasificación ignífuga Bs1d0 sin aditivos químicos, la mayor certificación contra el fuego para mobiliario.

"Los tableros fabricados a partir de cascarilla de arroz tienen mejores características que los convencionales. Tienen propiedades ignífugas, hidrófugas y antifúngicas, no les afecta la polilla ni la carcoma" David Camba, fundador y CEO de Birdmind

¿La cascarilla de arroz también es autóctona?

La traemos de Cataluña, algo de Levante, de Portugal. España es el segundo productor de arroz de la Unión Europea, lo que genera miles de toneladas de este desperdicio.

¿No se usaba hasta ahora para la fabricación?

Cuando empecé con las pruebas a finales de 2019 no se conocía nada en el mercado, hoy están empezando a salir cosas, pero nada que tenga una capacidad de producción como la nuestra. Es un nicho de mercado que está arrancando.

En Birdmind dedicamos tres años a montar toda la línea de producción, totalmente automatizada, de cero. Ahora desde el móvil o un ordenador podemos fabricar tableros sin ningún tipo de personal, ocho horas seguidas de forma autónoma. Nave en polígono industrial de Pontevedra.

¿Qué cantidades están produciendo?

Unos 1.000 tableros por turno al mes. Si fueran tres turnos serían 3.000 tableros, pero de momento la demanda no es tan alta. Lo bueno es que estamos colaborando con las firmas más grandes del mundo para aprovechar sus desperdicios, como fibras textiles y otros materiales.

Muestras de tablones de cascarilla de arroz. Cedida

Dejamos hueco para una segunda línea, en un futuro, diseñando una planta con diferentes líneas para dar una segunda vida a otros materiales. Nos gustaría que hubiera una línea específica para cada material.

¿Con el retail y el contract como ámbitos de desarrollos, o también el residencial?

Nuestros principales clientes son cadenas de retail y contract, pero estamos abriéndonos con nuevos destinos: hogar, tiendas, oficinas, decoración... Ahora trabajamos con un restaurante en Sudáfrica que diseña un estudio de Madrid, hemos acabado una tienda en Vilagarcía, un restaurante y clínica en Mallorca.

El museo Guggenheim compró tableros para podios donde colocar obras de arte de colección. La compañía santiaguesa Castrosúa tiene un bus eléctrico con mamparas con nuestros tableros. En Dinamarca, una firma saca una línea de mobiliario con Rice Tab.

¿Trabaja ahora el sector con unas directrices más ecológicas?

La sostenibilidad ya no es una moda, es una obligación. Es uno de los principios de la agenda 2030 y las políticas europeas están enfocadas en la economía circular en muchos ámbitos o en el aprovechamiento de energías renovables, apretando a las empresas más contaminantes. De Alemania hacia el norte de Europa es una obligación producir con una huella de carbono baja.