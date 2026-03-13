“Qué mona, la sobrina de Añón va a hacer casetas”: la CEO de Casas Cube recuerda cómo desmerecieron su proyecto al empezar

La empresaria gallega Silvia Sánchez Añón, fundadora de la firma de vivienda modular Casas Cube, recordó este jueves cómo fueron los primeros momentos de su proyecto empresarial y las dudas que generó en parte del sector.

Durante su intervención en el Foro Mujeres Referentes organizado por Quincemil, la empresaria explicó que, cuando decidió dejar su trabajo en multinacionales de marketing en Barcelona para emprender en Galicia, muchas personas no tomaron en serio la iniciativa. Este evento celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña ha contado con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.

“Me decían: ‘Qué mona, la sobrina de Añón va a hacer casetas’”.

Con esa frase, Sánchez Añón ilustró cómo algunos comentarios reducían su proyecto empresarial a una iniciativa menor y lo vinculaban al apellido de su familia, conocida en el ámbito empresarial coruñés.

La empresaria insistió en que el proyecto no tenía nada que ver con esa percepción. “Ni voy a hacer casetas, ni las financia Manolo Añón”, recordó que respondía entonces.

Un proyecto para cambiar la construcción

Casas Cube nació en 2014 con el objetivo de transformar el modelo tradicional de construcción de viviendas unifamiliares. La empresa apostó por un sistema de vivienda modular industrializada, en el que los módulos se fabrican en una planta y después se ensamblan en el lugar donde se va a construir la casa.

La idea surgió tras una conversación familiar en Navidad con su hermano, que trabajaba en el sector de la construcción y defendía que el modelo tradicional necesitaba evolucionar.

Aquella charla fue el punto de partida de un proyecto que llevó a Sánchez Añón a dejar su carrera en Barcelona y regresar a Galicia para poner en marcha la empresa.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026: Entrevista a Silvia Sánchez Añón

Una casa piloto que despertó curiosidad

Uno de los momentos clave del crecimiento de la compañía llegó cuando instalaron una casa piloto en el centro comercial Marineda City de A Coruña. El objetivo era que los visitantes pudieran ver y tocar el modelo de vivienda modular.

La reacción del público fue inmediata. Según recordó la empresaria, había visitantes que incluso golpeaban la casa para comprobar su resistencia.

“Fue una revolución”, señaló.

Un sector en transformación

En la actualidad, Casas Cube cuenta con presencia en Galicia, Madrid y Barcelona y trabaja en el desarrollo de nuevas soluciones de construcción industrializada.

Sánchez Añón considera que el futuro del sector pasa por procesos más rápidos, eficientes y tecnológicos, capaces de reducir tiempos de obra y mejorar el control de costes.

Un cambio que, según defendió durante el foro, también puede contribuir a que más mujeres se incorporen a un sector que históricamente ha estado dominado por hombres.

El foro Mujeres Referentes Quincemil 2026

La reflexión se produjo durante la mesa redonda “Liderazgo femenino en 2026”, celebrada en el marco del Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026. El encuentro reunió en A Coruña a directivas, emprendedoras y profesionales de diferentes sectores para analizar los avances y desafíos del liderazgo femenino en ámbitos como la industria, la energía, la tecnología o la sostenibilidad. Este evento celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña ha contado con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.