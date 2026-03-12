Resonac inicia la desmantelación, durante tres años, de instalaciones que ocupó Alcoa en A Coruña

Terrenos de Resonac donde antes estaba Alcoa, en Agrela, que serán desmantelados.

Resonac Graphite Business Unit empleará tres años e invertirá casi 5,5 millones de euros en el desmantelamiento de las antiguas instalaciones de Alcoa primero y Alu Ibérica después en el polígono empresarial de Agrela en A Coruña.

La multinacional japonesa líder en la producción y suministro de electrodos de grafito ha anunciado este jueves que en este cuatrimestre comenzarán los trabajos de desmantelamiento necesarios para continuar avanzando en su plan industrial en unos terrenos de 250.000 metros cuadrados donde prevé desarrollar, entre otros proyectos, una fábrica de grafito para coches eléctricos.

La preparación de la obra ya ha comenzado con la retirada de activos, informa Resonac, que revalorizará una gran superficie para dotarla de nuevas posibilidades de uso y garantizar su integración futura en el entorno urbano e industrial de A Coruña.

El complejo proyecto de desmantelamiento incluye la demolición de la mayor parte de las construcciones que formaban parte del antiguo complejo industrial, que serán llevadas a cota cero.

La obra se desarrollará por fases y llevando a cabo la incorporación de principios de economía circular, "es decir, maximizando la revalorización y las posibilidades de reciclado de la práctica totalidad del material extraído reutilizable, cumpliendo las especificaciones técnicas y ambientales necesarias establecidas por la Xunta de Galicia".

La empresa adjudicataria promoverá la subcontratación de firmas locales para realizar los servicios necesarios para ejecutar los trabajos.

El director Resonac Graphite Spain, Pablo Rifón, resalta la importancia que este nuevo paso implica para el plan industrial de la compañía y para la comunidad autónoma: "Cuando adquirimos estos terrenos asumimos dos compromisos con la ciudad de A Coruña y con Galicia: regenerar y acondicionar el espacio, y darle un nuevo uso que genere un impacto positivo para la región".

Rifón agradece al Concello coruñés y a la Xunta la agilidad en la tramitación y la disposición mostrada para facilitar el progreso del proyecto. El permiso municipal fue aprobado el pasado mes de enero. "La coordinación entre administraciones ha sido clave para avanzar con seguridad jurídica y con los máximos estándares medioambientales" .

Resonac adquirió hace tres años los terrenos que en su día ocupó Alcoa con el fin de ampliar su actual planta en Agrela, donde fabrica grafito para altos hornos. En el mismo espacio planifica la construcción de la planta de grafito para vehículos eléctricos y en un principio preveía ceder superficie a la empresa Ignis para llevar a cabo procesos de síntesis de hidrógeno verde, una operación que no está confirmada.