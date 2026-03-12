Referentes del Ecommerce revelan en A Coruña sus mayores errores para reivindicar el aprendizaje

Palexco, en A Coruña, acogió hoy jueves el evento Erros x Aprendizaxes, un encuentro profesional que nace con una propuesta clara: hablar sin filtros de los errores cometidos en el ámbito del ecommerce y poner en valor los aprendizajes que impulsan el crecimiento empresarial.

Esta iniciativa apuesta, en un contexto en el que los discursos se centran en el éxito, por un "formato honesto, próximo e inspirador". Así, los participantes hablaron de decisiones complejas, estrategias que no funcionaron a la primera y caminos que, a través del aprendizaje práctico, permitieron evolucionar modelos de negocio y consolidar proyectos.

La apertura de puertas se celebró a las 9:15 horas y la intervención institucional se produjo de la mano de la Deputación da Coruña y el Clúster de Ecommerce Galego, entindades "alineadas con el impulso a la digitalización y a la competitividad empresarial".

Precisamente, el vicepresidente de la diputación coruñesa, Xosé Regueira, explicó que Erros x Aprendizaxes es "unha chamada honesta a deixar a fachada nas redes e compartir pantallazos feos, porque detrás de cada negocio sostible hai alguén que o pasou moi mal e non tirou a toalla".

"Mais tamén é unha oportunidade para socializar os éxitos e partillar as receitas que o fixeron posíbel, a sabendas de que o que funcionou unha vez pode que non volva a funcionar xamais", concluyó Regueira durante su intervención.

El presidente del Clúster de Ecommerce Galego, Xosé Luís Reza, definió el encuentro como una ocasión para generar un espacio para que los profesionales "hablen con naturalidad de lo que no siempre se cuenta: los errores, los aprendizajes y las decisiones complejas que realmente hacen crecer un negocio".

"Compartir estas experiencias reales permite que otras empresas anticipen errores, acortando así la curva de aprendizaje de todo el ecosistema del ecommerce gallego", añadió Reza.

El encuentro reunió a directivos y responsables de marcas de referencia que explicaron, en primera persona, cómo transformaron errores en oportunidades de mejora e innovación. Par & Escala, Bermello, Yo pongo el hielo, Alda Hotels, Joyerías Calvo, Cultura Urbana, Dinahosting, Smartclick y Pintos & Salgado estuvieron presentes.

Erros x Aprendizaxes busca fortalecer el ecosistema empresarial gallego promoviendo una cultura de aprendizaje continuo, innovación y mejora constante. El evento puso en valor empresas con sede o impacto en Galicia, demostrando que compartir errores con transparencia es una herramienta poderosa para avanzar.

Dirigido a profesionales del ecommerce, responsables de marketing, directivos, emprendedores y empresas en proceso de transformación digital, el encuentro se presentó como una oportunidad única para adquirir conocimiento práctico aplicable desde el día siguiente.