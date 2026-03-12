Limpiar tu coche apoyando la inclusión es posible en el Eroski Center de Betanzos: así funciona este nuevo servicio

Un total de 19 usuarios y monitores de la Fundación Hospitalarias Betanzos realizan la limpieza interior de los vehículos en el aparcamiento del supermercado de miércoles a viernes, tanto por la mañana como por la tarde

Contenido patrocinado

El Eroski Center de Betanzos cuenta desde finales de febrero con un nuevo servicio: limpieza interior de vehículos. Esto es posible gracias a una colaboración entre la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski y la entidad especializada en atención a personas con discapacidad Fundación Hospitalarias Betanzos.

El servicio, ubicado en el aparcamiento del supermercado, está operativo de miércoles a viernes tanto por la mañana como por la tarde. Así, los clientes que acudan a realizar su compra en Eroski Center podrán salir con sus vehículos completamente limpios por dentro gracias al aspirado interior.

El precio por este lavado es de 9 euros, que pueden abonarse tanto en efectivo como en tarjeta. El taller está abierto en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Esta iniciativa de inclusión cuenta con la participación de 19 usuarios y monitores de la Fundación Hospitalarias Betanzos, que son los encargados de gestionar el servicio. De esta forma, limpian los vehículos de los clientes del supermercado mientras estos realizan la compra.

La propuesta está centrada en el aprendizaje de habilidades profesionales y la integración en el entorno comunitario de las personas con discapacidad. Una medida fundamental tanto para los usuarios y sus familias como para la propia entidad, que da a conocer su labor.

En marcha desde el 26 de febrero

El acto de inauguración del taller de lavado tuvo lugar el pasado 26 de febrero. El director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño; la jefa de zona de negocio Eroski en Vegalsa-Eroski, Adriana Domato; la directora gerente de Fundación Hospitalarias Betanzos, Immaculada Segarra; la usuaria del Centro Ocupacional Integrado en la Comunidad (COIC) de Fundación Hospitalarias Betanzos y participante en el taller ocupacional, Carmen Blanco; y la alcaldesa de Betanzos, María Barral, no se quisieron perder el momento.

"Para Vegalsa-Eroski es un orgullo inaugurar este proyecto junto a Fundación Hospitalarias Betanzos, una entidad con la que compartimos valores de inclusión y solidaridad. Esta iniciativa crea empleo, fundamental para el desarrollo de la autonomía personal, a la vez que ofrece un nuevo servicio cómodo y útil para nuestros clientes, que pueden hacer uso del taller de lavado mientras realizan la compra", destacó el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño.

"Desde Fundación Hospitalarias Betanzos agradecemos sinceramente la colaboración de Vegalsa-Eroski en este proyecto de nuestro COIC y, de forma especial, que desde el primer momento se sumaran con tanto entusiasmo a nuestro objetivo de integración en la comunidad de las personas con discapacidad intelectual", remarcó la directora gerente de Fundación Hospitalarias Betanzos, Immaculada Segarra, que añadió: "Con este taller, las personas del COIC van a aportar valor a todos los vecinos y vecinas ofreciendo un servicio muy concreto".

La puesta en marcha de este taller forma parte de la colaboración que Vegalsa-Eroski y Fundación Hospitalarias Betanzos formalizaron en el marco de la última Jornada de RSE organizada por la compañía en 2025, en la que también realizó una donación de 5.000 euros para apoyar los proyectos de la entidad.