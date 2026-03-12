Gadis apoya las carreras populares de Galicia: este sábado se celebra una en A Coruña

Gadis colabora con cientos de competiciones deportivas locales y pruebas de atletismo que se celebran en distintos puntos de Galicia y Castilla y León con el objetivo de promover una sociedad más activa y saludable. Precisamente, este sábado se celebra la primera prueba de Coruña Corre, que cuenta con el respaldo de la cadena de supermercados.

Y es que este tipo de eventos, que se intensifican desde marzo, tienen el apoyo de la cadena de supermercados con el objetivo de dinamizar socioeconómicamente el entorno, servir de motor para la integración social y promover hábitos de vida sanos.

"La cercanía a las personas es una de las señas de identidad de Gadis, que pone también en valor con el patrocinio de estas actividades, que atraen a numerosos participantes y público", señala la marca en un comunicado.

Este sábado se inicia en la ciudad herculina el Circuito Coruña Corre, que alcanza su 13ª edición, con la colaboración de la cadena de supermercados en las siete carreras programadas en distintos puntos de la ciudad herculina hasta el mes de noviembre.

Otra de las citas clave del deporte local en el territorio gallego es el programa Correndo pola Costa da Morte, que tras su arranque en Camariñas el domingo, recalará también en Vimianzo, Zas, Mazaricos, Dumbría, Muxía, Cee, Corcubión, Carnota y Fisterra, donde concluye en el mes de octubre.

También el circuito Correndo por Ourense, otra cita ineludible en el calendario deportivo local, cuenta con la colaboración de Gadis y llegará a las calles ourensanas durante el mes de abril, con siete pruebas que se extenderán hasta octubre.

Apoyo a las carreras populares

Gadis mantiene desde hace años su apoyo a las carreras populares como parte esencial de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa.

"Colaborar con estas iniciativas parte de su compromiso con las personas, desde el convencimiento de que el deporte es un pilar fundamental para mejorar el bienestar, además de que estas citas deportivas son un elemento de cohesión social y ayudan a fortalecer el tejido socioeconómico", recoge la misma nota.

Gadis respaldó en 2025 más de 30 eventos deportivos de estas características, destacando las carreras populares de Guitiriz, Concello O Carballiño, Concello de A Pobra do Caramiñal, Betanzos, Monforte, Ordes y Arteixo. Asimismo, ha apoyado la Carrera Popular 10K Carballo, Carrera Nocturna de Nigrán, Nocturna Ferrol, San Xiao de Ferrol y Carrera Pedestre Popular Concello de Ames o la Carrera Internacional A Clásica de Negreira, entre otras.

La Media Maratón de Palencia, la Entre Rías, la Media Maratón Ciudad de Ponferrada 21 Lunas y Media 2026 y Os 21 do Camiño también forman parte de las colaboraciones de la cadena de supermercados.