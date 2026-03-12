La bioplanta de fibra reciclada de Ence en As Pontes (A Coruña) recibe 24,7 millones en ayudas

El proyecto de bioplanta de fibra reciclada que Ence impulsa en As Pontes (A Coruña) ha sido seleccionado provisionalmente para recibir 24,7 millones de euros dentro de la línea 4 del PERTE de Descarbonización Industrial del Ministerio de Industria y Turismo.

En concreto, la iniciativa ha obtenido una subvención de 24.691.726 euros en el marco de la convocatoria de 'Ayudas para Instalaciones Manufactureras Altamente Eficientes y Descarbonizadas', incluida en el PERTE de Descarbonización Industrial correspondiente a 2025, según el listado provisional de solicitudes estimadas publicado por el Ministerio.

Economía circular y cuidado medioambiental

El pasado mes de agosto, la Xunta otorgó a la planta la Autorización Ambiental Integrada (AAI), un hito muy relevante tanto para el proyecto como para la compañía.

La de As Pontes es una instalación pionera a nivel mundial para producir fibra reciclada blanqueada a partir de papel y cartón recuperados. De esta forma, la compañía da una nueva vida a estos materiales, alineándose plenamente con la economía circular.

En el diseño de este proyecto, el primero en Europa en el que se fabricará fibra reciclada blanqueada a partir de papel y cartón recuperado, se ha tenido en cuenta el compromiso de Ence con la independencia energética. Así, la planta se autoabastecerá de energía renovable, generada a partir de subproductos de la industria forestal local y no empleará combustibles fósiles.

En línea con el compromiso de Ence con la economía circular, As Pontes será la primera instalación del sector en Europa en aplicar tecnología de blanqueo TCF (totalmente libre de cloro) sobre fibras recicladas.

Transición justa

El proyecto se ubica en los terrenos industriales de la antigua central térmica de carbón de As Pontes, constituyendo un ejemplo tangible de transición justa y de contribución al desarrollo sostenible de la comunidad local.

De forma complementaria, Ence avanza también en Regatex, una planta piloto de reciclaje textil destinada a desarrollar un innovador sistema de valorización de residuos textiles. En colaboración con la startup sueca Sharetex, la compañía ha logrado obtener celulosa reciclada a partir de polialgodón, un material de difícil reciclaje, abriendo nuevas vías para la gestión circular de prendas y tejidos.