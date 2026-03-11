Vuelco en el ránking de mayores empresas de Galicia: la segunda es una desconocida que se ha instalado en Oleiros

La clasificación de mayores empresas por facturación en Galicia ha dado un giro inesperado. La energética HATTA Energy, prácticamente desconocida para el gran público en la comunidad, se ha convertido en la segunda empresa con mayor volumen de negocio de la autonomía, solo por detrás de Inditex.

La compañía, dedicada a la distribución mayorista de carburantes y cuarto operador del sector en España, ha trasladado su estructura corporativa a Oleiros, donde estableció su sede oficial en septiembre de 2025 tras decidir el traslado de su estructura operativa principal desde Madrid.

La decisión sitúa a Galicia como uno de los principales focos de inversión de la empresa y supone un movimiento empresarial relevante para la economía gallega, ya que introduce en el territorio a una de las compañías con mayor facturación del país dentro del sector energético.

La compañía facturó en 2024 2.028 millones de euros, con un beneficio antes de impuestos de 6.363.867 millones, mientras que en 2025 se estima que su facturación ha cerrado en más de 3.500 millones. Esto le convierte en estos momentos en la segunda empresa de mayor facturación de todas las domiciliadas en Galicia: muy lejos de los casi 40.000 millones que Inditex facturó en el ejercicio 2025, pero por encima de todas las demás.

Traslado desde Madrid y nuevas contrataciones

El proceso de traslado de la estructura corporativa a Oleiros se encuentra actualmente en su fase final. Desde allí la compañía gestionará su actividad y las inversiones previstas en los próximos meses.

En paralelo, HATTA Energy ha iniciado un proceso de contratación de personal cualificado en Galicia. Durante esta primera fase ya se ha incorporado un equipo con perfil financiero y económico, mientras continúa la selección para reforzar el área jurídica. Según la empresa, todo el personal contratado hasta ahora es local.

Además, varias empresas gallegas prestan ya servicios a la nueva sede, desde soporte informático hasta mantenimiento.

Más empleo ligado a futuras inversiones

La compañía prevé ampliar su plantilla en los próximos meses. Una vez obtenga la calificación de “operador confiable” por parte de la Agencia Tributaria, se abrirá una nueva fase de contratación.

En ese momento la empresa buscará perfiles técnicos como ingenieros y especialistas en logística, vinculados al desarrollo de las inversiones previstas.

El aterrizaje de HATTA Energy en Oleiros introduce así a un nuevo actor en el tejido empresarial gallego que, pese a su escasa notoriedad pública, se sitúa ya como la segunda mayor empresa de la comunidad por volumen de negocio, solo por detrás del gigante textil Inditex.