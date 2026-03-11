Resultados Inditex 2025: nuevo récord de beneficio, por encima de los 6.000 millones

Inditex obtuvo en 2025 un beneficio neto de 6.220 millones de euros y registró unas ventas por valor de 39.864 millones. Nuevo máximo histórico del gigante textil, nuevo crecimiento moderado.

Estos son los números principales de un ejercicio fiscal (del 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026) que vuelve a contener el crecimiento de la multinacional gallega de la moda, que le hace superar la barrera de los 6.000 millones de euros de beneficio. Si en 2023 y 2024 las ganancias aumentaban primero un 30% (hasta los 5.381 millones) y luego un 9% (5.866 millones) respecto al año anterior, ahora la subida es del 6%.

La facturación, cerca de los 40.000 millones, escala un 3,2%, frente a los incrementos del 7,5% hace un año (38.632 millones de euros) y del 10,4% hace dos. Esta corriente de moderado crecimiento la han pronosticado los analistas económicos en los últimos años y la corroboran los resultados conocidos este miércoles.

"Estos resultados reflejan la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día en nuestros ocho formatos comerciales. Conectar con ellos, entender sus deseos y ofrecer el mejor producto y una experiencia diferencial es la base que sustenta nuestra expectativa de crecimiento a largo plazo", evalúa el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

La compañía presidida por Marta Ortega presenta hoy sus cifras en Madrid, un lugar distinto al de otros años, la sede del polígono de Sabón en Arteixo (A Coruña).

"La innovación, diversificación y flexibilidad de nuestro modelo integrado impulsan un crecimiento consistente de las ventas y una rentabilidad sostenida", resalta Inditex en los resultados que ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

