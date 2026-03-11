Inditex cierra con una capitalización cercana a los 163.500 millones tras anunciar resultados récord

Las acciones de Inditex han registrado este miércoles un alza del 0,53%, hasta situarse en los 52,74 euros por título, en una jornada marcada por el anuncio de un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros en su ejercicio 2025-2026 (desde el 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026), lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior.

La cotización del grupo presidido por Marta Ortega, según reporta Europa Press, se ha desinflado en los últimos compases de la sesión después de iniciar la jornada con un alza del 5,2% respecto al cierre de ayer hasta los 55,20 euros.

Así, la capitalización bursátil del grupo ha escalado hasta los 163.499 millones de euros, a cierta distancia de los 174.000 millones de euros conseguidos a mediados del mes de diciembre, cuando batió sus máximos históricos en Bolsa.

En lo que va de año, los títulos de Inditex acumulan un retroceso del 6,39% en un contexto marcado por las importantes caídas de los principales parqués europeos, incluido el Ibex 35, debido al conflicto entre Estados Unidos e Israel en Irán.

Además del beneficio récord registrado en su último ejercicio fiscal, la compañía informó de que sus ventas sumaron 39.864 millones de euros, un 3,2% más sobre 2024.

Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7%, mientras que las ventas online crecieron un 4,8%, alcanzando los 10.656 millones de euros.

El resultado operativo (Ebitda) creció un 5%, hasta 11.267 millones de euros, y el resultado neto de explotación (Ebit) un 5,9%, hasta 7.997 millones de euros.

"Estos resultados reflejan la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día en nuestros ocho formatos comerciales. Conectar con ellos, entender sus deseos y ofrecer el mejor producto y una experiencia diferencial es la base que sustenta nuestra expectativa de crecimiento a largo plazo", ha destacado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

Para el ejercicio 2025, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

Para seguir reforzando el crecimiento a largo plazo del grupo, Inditex prevé unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026.

Los analistas observan un "rendimiento espectacular"

Los analistas de XTB destacan que la compañía "sigue teniendo mucho potencial de crecimiento" a medida que el sector de la moda continúa recuperándose e Inditex ampliando su red de tiendas.

Si bien Zara es la marca principal del grupo, con algo más del 67% del espacio total de ventas, resaltan que el resto, como Bershka, "son igual o más rentables que Zara y todavía no tienen presencia en países con un gran potencial".

Desde Bestinver señalan que el rendimiento de Inditex "sigue siendo excepcional" en un momento en el que el grupo "está pasando de una fase de alta inversión a una fase de alta eficiencia".

Por su parte, el analista de mercados de eToro, Javier Molina, ha destacado la generación de caja de la compañía, con un incremento del 7% hasta los 10.958 millones de euros de caja neta, una posición que refuerza su capacidad para sostener dividendos, invertir en crecimiento y absorber shocks macroeconómicos.

"Inditex continúa consolidando una transición interesante: de ser percibida como una empresa puramente 'growth', hacia un perfil más cercano al 'value' de calidad, caracterizado por crecimiento moderado, márgenes sólidos y una extraordinaria generación de caja", asegura.

El principal riesgo externo, añade, sigue siendo una posible prolongación del conflicto en Oriente Próximo, "que podría tensionar costes energéticos o logísticos".