La expansión y optimización de las marcas de Inditex en 2026: Dinamarca, Noruega, Irlanda, Curaçao

Inditex abrió tiendas en 41 mercados a lo largo del último ejercicio, que cerró con un total de 5.460 espacios operativos. Son 103 menos que un año antes, una evolución que responde a una estrategia de optimización de superficies que conlleva la clausura de otros establecimientos, como ocurrió con la primera tienda Zara de la historia, la de A Coruña inaugurada en 1975.

En 2025, la compañía gallega registró 190 aperturas y llevó a cabo 217 reformas que incluyen 96 ampliaciones; también hubo 293 absorciones.

Buena parte de las inversiones reservadas para 2026 apuntan precisamente a la optimización del espacio comercial, según avanza Inditex en el informe de resultados económicos comunicado este miércoles. La estimación apunta a 2.300 millones de euros dedicados a este apartado, una estrategia de crecimiento a largo plazo "que aumentará la diferenciación competitiva del Grupo".

El documento señala algunas de las novedades previstas en el nuevo ejercicio fiscal. Además de resaltar "proyectos relevantes" como la segunda tienda de calle de Oysho en Berlín Hackescher Markt y el traslado de Massimo Dutti a la antigua tienda de Zara en el Pireo, Atenas, Inditex se estrenará en la isla caribeña de Curaçao.

Evolución de las tiendas de Inditex en el último ejercicio fiscal.

Escandinavia protagoniza otras novedades. En Dinamarca y Noruega abrirá sus primeras tiendas Massimo Dutti; en el primer país también desembarcará Pull&Bear y en el segundo lo hará Zara Home, marca que se estrenará además en Irlanda.

Bershka lanzará sus primeros espacios en Brasil y Estados Unidos y Massimo Dutti continuará con su expansión en Estados Unidos con tiendas en Miami Brickell y Nueva York Soho. Lefties pondrá su primera bandera en Reino Unido y Francia.

"El crecimiento del espacio bruto anual en el año 2026 se estima en alrededor del 5%", prevé la multinacional textil.

Inditex tiene presencia en 214 mercados con una baja cuota de mercado, aspecto "donde reside la oportunidad de crecimiento a largo plazo". Su programa de inversiones extraordinario de dos años se ha centrado en la expansión del negocio, al que ha dedicado 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística en los dos últimos ejercicios.