“Las malas noticias primero”: el método de liderazgo que aplica una multinacional industrial en Galicia

En muchas empresas, los problemas se comunican tarde. En la multinacional industrial Resonac, que tiene una de sus fábricas en A Coruña, intentan hacer justo lo contrario.

“Si hay una mala noticia, dila primero”.

Así resumió Isabel Torres Taboada, directiva de la compañía, uno de los principios de gestión que aplican en su organización durante el Foro Mujeres Referentes de Quincemil. Este evento organizado celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña ha contado con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.

La estrategia, conocida internamente como “Bad News First”, busca que los equipos comuniquen cuanto antes cualquier problema para tener más tiempo para encontrar soluciones.

“Cuanto antes levantemos la mano, más margen tendremos para reaccionar”, explicó.

Romper silos dentro de la empresa

Torres Taboada desempeña el papel de business partner en Resonac, una función que consiste en coordinar distintas áreas del negocio —como ventas, producción o compras— para mejorar la toma de decisiones.

Según explicó, uno de los grandes retos en las empresas industriales actuales es romper los llamados “silos” organizativos, es decir, evitar que cada departamento trabaje de forma aislada.

Para lograrlo, la compañía apuesta por compartir la misma información entre equipos y fomentar una cultura de colaboración.

Un entorno donde se puede hablar sin miedo

Otro de los pilares de este modelo es lo que se conoce como seguridad psicológica, un concepto que implica crear un entorno en el que las personas puedan expresar dudas, errores o problemas sin miedo a ser juzgadas.

“Poder hablar, cometer errores o mostrarse vulnerable sin miedo hace que todo fluya mucho más”, explicó.

Este enfoque busca que los equipos trabajen con mayor transparencia y confianza, algo que, según la directiva, permite tomar decisiones más acertadas en un entorno industrial cada vez más complejo y globalizado.